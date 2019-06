Dancila intervine in scandalul din Valea Uzului si propune o solutie pentru rezolvarea conflictului

Ziare.

"Am urmarit cu mare atentie ceea ce s-a intamplat in aceste zile la Valea Uzului. Nu m-am pronuntat public cu privire la acest subiect, pentru ca nu am dorit sa contribui la escaladarea situatiei, dar impreuna cu colegii mei din Guvern am actionat pentru ca lucrurile sa revina la normal si sa gasim solutii acceptate de comunitatea locala, romani si maghiari, deopotriva.Cetatenii romani, indiferent de etnie, asteapta de la noi solutii, propuneri concrete, nu declaratii contondente. Autoritatile guvernamentale si oamenii politici au optiunea dialogului, iar orice instigare la dezbinare intre cetatenii romani, asa cum din pacate am vazut in aceste zile, este intolerabila", a transmis premierul intr-un comunicat remis sambataDancila a mentionat ca in aceasta perioada Guvernul a cautat solutii, in "spiritul asigurarii dreptului neingradit al fiecaruia de a-si comemora eroii si de a cinsti memoria tuturor celor care au aparat libertatea, integritatea si demnitatea poporului roman cu jertfa suprema".Premierul a precizat ca una dintre propuneri vizeaza, avand in vedere faptul ca in aceasta necropola sunt inhumati militari de mai multe nationalitati."Insa orice decizie va fi luata dupa consultari cu toate partile implicate", se precizeaza in comunicat.Dancila a adaugat ca dezaproba orice actiune menita sa alimenteze conflictul intre cetatenii Romaniei si declaratiile care instiga la ura si la nerespectarea simbolurilor statale ale Romaniei."De asemenea, premierul subliniaza ca abordarea politica a situatiei din Valea Uzului nu este in masura sa contribuie la o solutie constructiva si respinge orice incercare de obtinere a capitalului politic, de catre unii lideri politici. Prim-ministrul cere autoritatilor responsabile sa pastreze ordinea publica si sa asigure drepturile tuturor cetatenilor romani", se incheie comunicatul.Amintim ca sambata seara la Cluj Napoca va avea loc un mars pentru solidaritate interetnica . Marsul are loc in contextul scandalului de la Valea Uzului, inceput acum ceva timp si continuat in aceasta saptamana cand a avut loc un moment tensionat in zona. Peste 1.000 de maghiari au format, joi, un lant uman in fata Cimitirului Eroilor din Valea Uzului pentru a nu permite accesul la manifestarile care sunt organizate de Ziua Eroilor de mai multe asociatii romanesti.La fata locului au venit mai multi jandarmi si politisti. Mai multi cetateni romani aflati in preajma cimitirului pentru a sarbatori Ziua Eroilor au rupt cordonul de jandarmi si au patruns in cimitir. La randul lor, maghiarii care au format un lant uman au inceput sa se retraga.A.G.