"A doua oara a reusit: Viorica Dancila l-a asteptat o ora pe Juncker pe aeroport, dar cei doi s-au intalnit"

Cum n-a ajuns, luni, Viorica Dancila la intalnirea pe care i-o ceruse lui Jean-Claude Juncker

Ce avea Dancila de rezolvat cu Jean-Claude Juncker

Ce se intampla la Bucuresti, cat Viorica Dancila s-a pierdut in trafic

Pe programul oficial transmis de cabinetul prim-ministrului Viorica Dancila nu figureaza reprogramarea intalnirii cu Jean-Claude Juncker, dar sursele consultate de Ziare.com spun ca oficialul european nu ar vrea sa transmita un mesaj ostil tarii noastre, mai ales ca venirea lui la Bucuresti se petrece intr-un moment important, summit-ul Initiativa celor Trei Mari, organizat de Presedintie.Astfel, cei doi vor avea o discutie pe aeroport, inainte de plecarea lui Juncker.Asta dupa ce prim-ministrul a reusit sa transforme Romania intr-un subiect ridicol ratand intalnirea de ieri.Trebuie mentionat ca premierul nu participa la acest summit, nu a fost prezent nici macar la dineul oficial de luni seara, de la Cotroceni, dar la dezbateri au venit ministri din cabinet, cum sunt ministrii de Externe si al Transporturilor, de pilda.Marti, in jurul orei 12:00, premierul Dancila a ajuns la aeroport, unde e asteptat si Jean-Claude Juncker, dupa ora 12:30. Imagini cu sosirea Vioricai Dancila au fost postate pe contul de Facebook de jurnalistul Vitalie Cojocari.: Jean-Claude Juncker a ajuns pe aeroportul Baneasa, unde a fost intampinat de Viorica Dancila si comisarul european Corina Cretu.Premierul de la Bucuresti a ratat, luni seara, intrevederea cu seful Comisiei Europene, Jean Claude-Juncker. Viorica Dancila nu a reusit sa ajunga la aeroport, desi echipa Guvernului a fost anuntata ca avionul cu care venea Juncker va ateriza mai rapid. Jumatate de ora insa i-a fost insuficienta pentru a ajunge de la Palatul Victoria, unde se afla, potrivit surselor Ziare.com, la aeroportul Baneasa.Apare informatia, pe surse, ca Viorica Dancila il va intampina pe Jean-Claude Juncker, cei doi oficiali urmand sa vorbeasca 15 minute, pe aeroport.Echipa de protocol a premierului roman ajunge la aeroport, pentru a pregati intalnirea cu presedintele Comisiei Europene.Guvernul amana, oficial, sedinta de guvern programata pentru ora 16:00.Surse apropiate situatiei au declarat pentru Ziare.com ca echipa de protocol prezenta pe aeroport a Vioricai Dancila a fost anuntata ca aeronava lui Junker va ateriza mai devreme.Coloana oficiala a premierului pleaca de la Palatul Victoria spre aeroportul Baneasa, potrivit Guvernului.Avionul aterizeaza si incearca sa traga usor de timp ruland pe pista.Masina lui Jean-Claude Juncker paraseste zona aeroportului, dupa ce inconjoara de doua ori rondul, in speranta ca masina premierului roman va aparea.Potrivit Guvernului,Starea democratiei de la Bucuresti va fi subiectul unei rezolutii care va fi dezbatuta in Parlamentul European, dupa ce forul european a luat act de felul in care autoritatile au reprimat protestul din 10 august.Viorica Dancila a agravat insa lucrurile, pentru ca s-a lasat convinsa sa ii trimita lui Jean-Claude Juncker o scrisoare in care denunta o tentativa de rasturnare a Guvernului de catre protestatarii - multi veniti din diaspora - atacati de Jandarmerie cu gaze lacrimogene.Summit-ul celor Trei Mari a debutat luni.Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, noua sefi de stat, doi presedinti de Parlamente nationale, un prim-ministru si un ministru al Afacerilor Externe participa, in perioada 17-18 septembrie, la Bucuresti, la cel de-al treilea Summit al Initiativei celor Trei Mari, gazduit de presedintele Klaus Iohannis.Summit-ul are ca prim obiectiv dezvoltarea economica a statelor din regiunea Europei Centrale si de Sud-Est, prin cresterea interconectivitatii, in special pe axa Nord-Sud, dar nu numai, in trei domenii principale - transport, energie, digital - si stimularea competitivitatii economiilor statelor participante.Al doilea obiectiv vizeaza cresterea convergentei reale intre statele membre ale UE, contribuind astfel la intarirea unitatii si coeziunii in cadrul Uniunii, pentru a permite continuarea politicii de integrare europeana, ca baza pentru relansarea proiectului european.In al treilea rand, Initiativa are rolul de a contribui la consolidarea relatiei transatlantice, prin incurajarea prezentei economice a SUA in regiune ca un catalizator pentru o cooperare consolidata si ca parte a parteneriatului transatlantic.