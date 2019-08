Dancila l-a dat afara pe seful ANPC. L-a pus in loc pe Horia Constantinescu, nasul de cununie al lui Andrei Nastase

Noul sef al ANPC e nasul de cununie al lui Andrei Nastase, fiul lui Adrian Nastase

I s-a spus ca ar putea sa o sfarseasca precum comisarul Cattani

In locul sau a fost numit Horia-Miron Constantinescu, care pana acum a detinut functia de presedinte al OPC Constanta. Ambele decizii au fost publicate in Monitorul Oficial."Am convingerea ca vom face din ANPC o autoritate asa cum am aratat la Constanta, ca se poate. Va pastrez in suflet si sa nu uitam ca sunt constantean. Va multumesc pentru tot", a declarat Horia Constantinescu pentru presa locala, potrivit Ziua de Constanta Amintim ca, in urma cu doua saptamani, Marius Pirvu, si-a pierdut rabdarea in timpul unei conferinte de presa si a inceput sa se certe cu jurnalistii care-i adresau intrebari Noul sef al ANPC, Horia Constantinescu, este nasul de cununie al fiului cel mare al lui Adrian Nastase, Andrei Nastase.Totodata, Andrei Nastase este la randul sau nasul fiicei lui Horia Constantinescu."Andrei Nastase, pentru mine, e ca un frate mai mic. Lasand la o parte ca a stat pe langa noi si a crescut cu noi. Ma credeti ca Andrei a mers la mai multe sedinte ale fetitei mele, decat mine?", declara Horia Constantinescu, in 2017, intr-un interviu pentru Info Sud-Est De asemenea, cei doi au si cateva afaceri impreuna. Iar Horia Constantinescu spunea, in interviul citat, ca l-a ales pe Andrei Nastase ca sa ii boteze fetita si sa se ocupe impreuna de afaceri ca "sa fie linistit ca businessurile vor ramane pe maini bune si ca cineva de incredere va avea grija de familia lui dupa ce el nu va mai fi".Dupa ce a fost numit in functia de sef al OPC Constanta, Horia Constantinescu a dat numeroase amenzi mai multor restaurante din Mamaia si Constanta. Mai mult, el a iesit in repetate randuri in presa pentru a arata neregulile descoperite.La o dezbatare organizata de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc, senatorul PSD Nicolae Moga, prezent la intalnire, i-a spus sefului CJPC ca nu ii doreste sa fie un nou comisar Cattani , spunandu-i ca agentul economic trebuie respectat, iar cand greseste, trebuie indrumat."Am apreciat munca desfasurata de aceasta institutie. Dar de acolo si pana la faptul ca faceti mai mult caz decat ar trebui este un lucru cert.Eu vreau sa va atrag atentia ca dumneavoastra nu aveti dreptul sa ne atrageti atentia, pentru ca, daca procedati cu noi asa, ma gandesc cum procedati cu un agent economic. Acel agent economic trebuie respectat, pentru ca munceste sa castige un ban, institutiile statului trebuie sa respecte agentul economic si apoi acolo unde greseste sa-l indrume", a declarat parlamentarul social-democrat.El i-a mai spus lui Horia Constantinescu