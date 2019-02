Dancila, la Bruxelles: Acuzele referitoare la Guvernul Romaniei nu sunt demonstrate de realitate

Ziare.

Indemnata de unul dintre eurodeputatii din Parlamentul European prezenti la sedinta Comitetului European al Regiunilor, unde prim-ministrul roman a prezentat prioritatile presedintiei Romaniei , sa respecte recomandarile Comisiei de la Venetia, Dancila s-a aparat, spunand ca guvernul pe care il conduce are ca prioritate statul de drept si anticoruptia."In Romania este respectat statul de drept. Am sa repet ce a spus presedintele Comisiei Europene, in orice stat membru, statul de drept, drepturile cetatenilor si lupta anticoruptie trebuie sa primeze.Eu, ca prim-ministru, trebuie sa am in vedere toate aceste aspecte. Va garantez ca toate acestea sunt pentru mine o prioritate.Legat de ce a spus Comisia de la Venetia: Guvernul Romaniei nu a dat decat o singura OUG pe justitie, pentru a pune in practica recomandari ale Comisiei de la Venetia. In rest, acuzele referitoare la Guvernul Romaniei nu sunt demonstrate de realitate", a spus Viorica Dancila.A fost singura interventie referitoare la OUG pe Justitie, criticata de Comisia Europeana, dar si alti lideri ai Uniunii Europene.Viorica Dancila a prezentat, in linii mari, prioritatile Romaniei pentru presedintia Consiliului UE, al carei motto este pus sub semnul coeziunii europene.