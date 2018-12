Dancila: Nu are domnul Ponta atata putere, incat sa ne puna in dificultate

Ziare.

"Nu are domnul Ponta puterea sa ia atatia deputati astfel incat sa ne puna in dificultate. Eu cred ca pentru PSD nu exista acum pericolul pe care vrea sa-l insufle domnul Ponta ca va cadea Guvernul, ca nu mai avem majoritate.Este pacat ca un fost prim-ministru, care ar trebui sa gandeasca mult mai responsabil, pentru ca a ocupat aceasta functie, are ca principala preocupare daramarea Guvernului in prag de preluare a presedintiei rotative. (...)Este un lucru trist. Nu vreau eu sa raspund atacurilor si modului in care se comporta domnul Ponta, dar este unul care nu-i face cinste", a spus Dancila intr-o interventie telefonica la Romania TV.Deputatii Mihai Valentin Popa, Mihai Mohaci, Ion Spanu si Ion Mocioalca au parasit PSD si s-au alaturat, luni, formatiunii conduse de Victor Ponta, Pro Romania.Astfel, in acest moment PSD si ALDE nu mai au majoritatea in Camera Deputatilor. Practic, partidelor de guvernare le lipsesc doi parlamentari pentru a avea majoritatea, dar si pana acum la multe voturi au avut si sustinerea unora dintre deputatii minoritatilor nationale, precum si a UDMR, care are si un protocol de colaborare cu coalitia PSD-ALDE.