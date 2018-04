"Dancila ii raspunde lui Iohannis:Nu vad niciun motiv sa demisionez"

Ziare.

Dancila a spus ca afirmatiile sefului statului nu isi aveau rostul."Nu vad niciun motiv sa demisionez atata timp cat am sustinerea coalitiei de guvernare, atata timp cat cred ca in cele trei luni am avut rezultate bune. Nu vad niciun motiv ca sa-mi depun demisia.(...)Presedintele Romaniei nu are atribute in a demite primul ministru", a afirmat Viorica Dancila, intr-o discutie la Romania Tv.Presedintele vrea un razboi intre Guvern si Administratia Prezidentiala", a mai acuzat premierul.Viorica Dancila a explicat si de ce nu a mai mers la intalnirea de la Cotroceni: declaratiile lui Iohannis aratau ca si cum era chemat un elev la scoala, a acuzat prim-ministrul. Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut, vineri, demisia premierului Viorica Dancila, pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru. Mai mult, seful statului a afirmat ca ii retrage increderea premierului.Dupa ce Viorica Dancila a refuzat sa se prezinte la intalnirea stabilita la ora 11:00, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis, seful statului a sustinut o declaratie de presa in care a spus ca premierul nu si-a respectat juramantul depus la preluarea mandatului.Potrivit sefului statului, Viorica Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid, transformand Guvernul intr-o vulnerabilitate."In luna ianuarie, doamna Dancila spunea asa: Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei. Este juramantul pe care il depunem noi.Asta inseamna si ca se respecta principiul colaborarii loiale. Doamna Dancila a preferat sa execute ordinele venite de la partid.Avand in vedere acestea, eu retrag increderea acordata doamnei Dancila. Pot sa trag o concluzie, doamna Dancila nu face fata pozitiei de prim ministru a Romaniei si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate. Solicit demisia doamnei Dancila din functia de prim-ministru al Romaniei", a declarat seful statului.Imediat, liderii Opozitiei anu anuntat inceperea discutiilor pentru depunerea unei motiuni de cenzura.