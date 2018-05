Dancila pune la cale o noua intalnire cu sindicalistii din Sanatate: Vrea sa afle ce-i nemultumeste

Ziare.

Potrivit prim-ministrului, scopul intalnirii este ca oficialii sa afle care sunt nemultumirile sindicatelor din Sanatate si ce solutii se pot gasi. Asta cu toate ca, de saptamani bune, sindicalistii au tot explicat ce ii nemultumeste, inclusiv in intalniri cu ministrii Sanatatii si Muncii."Am avut intalniri cu manageri din spitale, am format un grup de lucru in care am avut manageri de la spitale din subordinea Ministerului Sanatatii, din subordinea Consiliilor Judetene si Locale, dar si reprezentanti ai spitalelor monospecialitate.In urma intalnirii pe care au avut-o ministrul Sanatatii cu reprezentantii sindicatelor din Sanatate, am vazut propunerile formulate de acestia si am hotarat ca marti, la ora 10, sa avem impreuna cu ministrul Muncii, ministrul Sanatatii, ministrul de Finante o intalnire cu reprezentantii federatiei sindicale din Sanatate pentru a vedea nemultumirile acestora si sa vedem ce solutii putem gasi pentru problemele pe care le ridica", a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.In urma cu doua saptamani, sindicatele din Sanatate au anuntat declansarea grevei generale dupa ce guvernantii nu au venit cu nicio solutie pentru angajatii din sistem care au pierdut bani dupa aplicarea Legii Salarizarii si a regulamentului de sporuri.Astfel, pe 7 mai va avea loc o greva de avertisment, iar pe 11 mai va fi declansata greva generala.Liderii federatiei sindicale Sanitas au anuntat revendicarile principale: "Cerem modificarea Legii Salarizarii - contractul colectiv de munca, pragul de 30% la sporuri si crestere salariala unitara, pentru toti colegii".Totodata, intr-un comunicat remis de Sanitas, se arata ca cel putin 7 categorii de personal sanitar inregistreaza pierderi de venituri, iar in cazul medicilor si asistentilor oricum cresterile sunt variabile.Saptamana trecuta, 10.000 de angajati din sistemul sanitar din toata tara au venit in fata Guvernului , afirmand ca guvernantii isi bat joc de ei si de munca lor si i-au adus in situatia de a alege intre a-si plati ratele si a cumpara mancare pentru familiile lor, dupa ce le-au scazut veniturile in luna martie cu sume de la cateva sute la peste 1.300 de lei.