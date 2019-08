Dancila renunta la mai mare parte din OUG pe Codurilor Penale: Inasprirea liberarii conditionate si competentele sporite pentru DIICOT

Ziare.

"Proiectul referitor la inasprirea pedepselor ramane doar partea care se refera la inasprirea pedepselor pentru crima, viol, pedofilie. Am spus ca voi face acest lucru si voi duce acest lucru pana la capat", a declarat Viorica Dancila, la finalul Comitetului Executiv al PSD de vineri.Anuntul a aparut la doar 24 de ore dupa ce Ana Birchall a anuntat modificarile propuse la Codurile Penale.Cele mai importante modificari: se inaspresc pedepsele pentru infractiuni contra persoanei, reguli noi la perchezitii domiciliare, infractiunile flagrante, liberarea conditionata a persoanelor condamnate pe viata sau care au peste 60 de ani. In plus, apare infractiunea de rapire - ca agravanta a infractiunii de lipsire de libertate in mod ilegal.In plus, prin OUG sunt reglementate competentele DIICOT in cazul unor infractiuni informatice sau daca savarsirea lor a intrat in aria unui grup infractional organizat.In plin scandal legat de ancheta crimelor de la Caracal, procurorii DIICOT urmau sa preia competenta in cazul infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire.Nu se stie daca viitorul ministru al Justitiei, Dana Girbovan, o sa-si asume intregul proiect sau va opera modificari substatiale, asa cum a lasat sa se inteleaga azi Viorica Dancila.Ana Birchall a prezentat, joi, concluziile si propunerile grupului de lucru reunit la nivelul Ministerului Justitiei, dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat ca isi doreste sanctiuni drastice si inasprirea legislatiei penale pentru criminali, violatori si pedofili si ca, in acest sens, va da o ordonanta de urgenta.Ea a precizat ca, in urma analizei, s-au constatat deficiente in modul de incriminare a infractiunii de "lipsire de libertate in mod ilegal".