Dancila s-a dus in Spania, diaspora o intampina: Bine ai venit la Pristina, Veorico! (Galerie foto & Video)

Zeci de romani s-au adunat in fata Ambasadei Romaniei de la Madrid cu mai multe pancarte cu mesaje, printre care "Bine ai venit la Pristina, Veorico!", "Viorica, corupta sin verguenza (Viorica, corupta fara rusine) ".Unul dintre participanti a declarat ca reprezentantii ambasadei au facut reclamatie ca nu au autorizatie, asa ca acestia s-au impartit in mai multe grupuri. Protestatarii au anuntat ca vor merge si in locurile in care Dancila are programate intalniri cu premierul spaniol, Pedro Sanchez, si cu regele Felipe al VI-lea al Spaniei.Dancila se va intalni la ora 13:00 cu Pedro Sanchez, la Palatul Moncloa si la ora 17:00 cu regele Felipe al VI-lea al Spaniei, la Palatul Zarzuela.A.G.