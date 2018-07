Dancila se duce saptamana viitoare la Bruxelles. Aflam asta insa din agenda lui Juncker

Muresan: Jos, Guvernul Dragnea - Dancila!

Tot mai ingrijorata, Comisia Europeana anunta ca nu va ezita sa ia masuri

Informatia nu o aflam insa de pe site-ul Guvernului, ci consultand agenda lui Juncker Cel care a semnalat asta a fost europarlamentarul PNL Sigfried Muresan, care se intreaba, la randul sau, "de ce nu ne informeaza prim-ministrul tarii noastre de aceasta vizita?"."Pe agenda Guvernului nu apare nimic! Lipsa aceasta de transparenta arata un singur lucru: stie ca vizita va fi un fiasco, stie ca va fi trasa la raspundere si vrea ca presa din Romania sa afle cat mai tarziu de aceasta vizita", scrie, pe Facebook, Sigfried Muresan Europarlamentarul sugereaza ca cel mai probabil tema discutiilor va fi modificarea Codurilor Penale, desi ar fi lucruri importante de discutat, cum ar fi preluarea de catre Romania in 2019 a presedintiei Consiliului UE."In mai putin de 6 luni, Romania va prelua Presedintia Consiliului UE. In loc ca prim-ministrul Dancila sa vorbeasca la Bruxelles despre prioritatile Romaniei pentru aceasta presedintie, ea va trebui sa explice de ce coalitia PSD - ALDE voteaza legi prin care este slabit actul justitiei, iar coruptii scapa de pedeapsa.Va incerca din nou sa spuna la Bruxelles ca totul este in regula in Romania, iar la intoarcere ne va spune ca totul a fost bine la Bruxelles. Realitatea este: nimic nu este adevarat si nimeni nu o va crede. Nici la Bruxelles, nici in tara.Cu 6 luni inainte sa preluam in premiera Presedintia Uniunii Europene, Romania are nevoie de un prim-ministru care sa ne reprezinte cu cinste la Bruxelles, nu care sa mearga acolo pe furis si cu coada intre picioare, stiind ca trebuie sa dea socoteala pentru atacurile la adresa justitiei. De aceea, spun: jos, Guvernul Dragnea - Dancila!", conchide europarlamentarul.Amintim ca miercuri, ziua in care in Parlament s-a votat in viteza modificarea Codului Penal, Comisia Europeana a reactionat dur, printr-un purtator de cuvant . Noi, ca si alti parteneri internationali si state membre, am punctat in mod repetat ca. Acesta este si principiul ce sta la baza rapoartelor MCV. Este crucial pentru Romania acum sa intensifice eforturile si sa evite orice pas inapoi.In acest context, urmarim indeaproape reforma codurilor penale din Romania. Am luat act de faptul ca modificarile la Codul Penal tocmai au trecut de Parlamentul Romaniei.si in acord cu standardele internationale de cooperare judiciara.acolo unde este necesar pentru a asigura aceste compatibilitati", a spus un purtator de cuvant al Comisiei Europene intr-o declaratie remisa Ziare.com.