Dancila se intalneste azi cu manageri de spitale, pentru a discuta despre salariile din sanatate

Ziare.

com

Intalnirea este programata la ora 13:00, la Palatul Victoria.La inceputul sedintei de Guvern de saptamana trecuta, premierul le-a solicitat ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor ca pana la sfarsitul saptamanii sa identifice problemele care apar in sistemul de sanatate, pentru a putea fi gasite solutii."In cadrul acestei sedinte, vreau sa rog pe doamna ministru al Sanatatii, doamna ministru al Muncii, domnul ministru al Finantelor Publice sa identifice, pana la sfarsitul acestei saptamani, problemele care apar in sistemul de sanatate, sa gasim solutii", a afirmat Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern de miercuri.Reprezentantii Federatiei Sanitas au anuntat, joi, ca in 7 mai va fi declansata o greva de avertisment , in 11 mai este programata o greva generala, iar in 26 aprilie in Capitala va fi organizat un miting la care sunt asteptati peste 10.000 de oameni, din cauza "haosului din sanatate", unde unele venituri au scazut cu pana la 1.100 de lei in urma aplicarii salarizarii unitare.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, declara, dupa discutii la Ministerul de Finante , ca managerii de spitale trebuie sa gaseasca solutiile de redistribuire a sporurilor, astfel incat angajatii sa nu piarda la salariu. "Nu a fost o discutie legata despre salarii, am avut multe alte teme. Bugetul este foarte clar. Avem majorarile salariale si incadrarea in 30% sporuri, este randul managerilor sa fie manageri. Am verificat activitatea unor spitale, este inadmisibil sa nu faca pana acum contracte cu CNAS. Voi continua acest tip de evaluari", declara Sorina Pintea.Sorina Pintea a explicat ca scaderile salariale au afectat aproximativ 10% din totalul personalului medical, iar in cazul celorlalti angajati vorbim despre "majorari semnificative"."Este o situatie regretabila, e inadmisibil sa pierzi la salariu, dar asta se poate remedia. Bugetul asta este. Le-am spus asta si managerilor, totul depinde de buna lor gestionare", a explicat Pintea.In ultima perioada au avut loc proteste ale angajatilor de la mai multe spitale din Bucuresti si din tara, din cauza ca le-au scazut veniturile.