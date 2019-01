Dancila se plange in plenul PE ca romanii resimt un tratament inegal fata de tara lor

Ziare.

"Ne dorim o Uniune mai democratica, deci vom promova egalitatea de tratament la care aspira toate statele membre si toti cetatenii europeni. Acest aspect este esential pentru increderea cetatenilor fata de proiect european. Va spun acest lucru din perspectiva cetatenilor romani pe care ii reprezint in calitate de prim-ministru si care, in pofida atasamentului lor foarte puternic fata de Uniune, resimt un tratament inegal fata de Romania, in special atunci cand tara noastra este criticata pentru aspecte care sunt firesti in alte state membre sau cand Romaniei i se impun anumite conditionalitati care nu exista in alte tari.Romanii resimt inechitate cand vad ca tara lor e tinuta in afara spatiului Schengen si vreau sa multumesc cu aceasta ocazie domnului presedinte Jean-Claude Juncker si domnului presedinte Antonio Tajani pentru sustinerea totala pe care ne-o ofera pentru aderarea la Spatiul Schengen", a afirmat Viorica Dancila in plenul Parlamentului European.Dancila a precizat ca viziunea Romaniei pentru presedintia Consiliului Uniunii este structurata in jurul coeziunii.Ea a prezentat pilonii Presedintiei romane:- Europa convergentei e primul pilon de actiune al presedintiei Romaniei si are in vedere asigurarea cresterii economice, dezvoltarea sociala, reducerea decalajelor, conectivitate si competitivitate.- Al doilea pilon va fi Europa sigurantei."Suntem in fata unor provocari de securitate ce ameninta siguranta cetateanului. Vom trata cu toata seriozitatea gestionarea initiativelor privind fluxurile migratorii, lupta impotriva terorismului, protejarea cetatenilor in spatiul virtual, precum si consolidarea cooperarii judiciare in materie civila si penal", a afirmat Viorica Dancila.- Al treilea pilon - Europa actor globalDancila a spus ca Romania va promova intarirea cooperarii in aparare si securitate ale UE, in stransa cooperare cu NATO, precum si avansarea politicii de extindere a UE.- Al patrulea pilon - Europa valorilor comune."Pentru a stimula coeziunii politicii europene, ne propunem sa promovam intens principiile si valorile ce ne unesc. Trebuie sa si combatem rasismul, intoleranta, xenofobia, populismul, antisemitismul sau discursul bazat pe ura", a sustinut Viorica Dancila.