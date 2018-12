Dancila spune ca MCV-ul nu va afecta presedintia prin rotatie a UE

Ziare.

com

"Romania nu va mai avea aceasta masura discriminatorie", a sustinut Viorica Dancila, intr-un interviu pentru Antena 3, de la Bruxelles.Este de mentionat ca prim-ministrul nu accepta alte interventii in media, cu exceptia celor de la Romania Tv si Antena 3.Dancila l-a informat pe Juncker si despre indecizia lui Klaus Iohannis, in ceea ce priveste noile propuneri pentru portofiile Dezvoltarii si Transporturilor." Stia despre aceasta situatie. Mi-a spus ca aceasta situatie nu poate sa continue. I-am spus ca asteptam o decizie a presedintelui Romaniei. Suntem deja in 5 decembrie si ca pana la urma trebuia sa avem o explicatie. I-am spus ca fiecare guvern are dosarul cu prioritatile europene.Ganditi-va cat de neplacut este ca in doua domenii importante sa schimbam ministri pe parcursul mandatului nostru.(...)Am facut un apel catre presedintele Iohannis sa faca aceasta nominalizare cat mai rapid pentru ca dincolo de lupta politica avem responsabilitatea Presedintiei", a afirmat Viorica Dancila, intr-un interviu acordat miercuri seara postului Antena 3.Premierul a reamintit ca este pregatita sa sesizeze CCR in legatura cu un conflict intre Guvern si presedinte pentru ca "nu putem astepta la nesfarsit"."Da, o sa depunem o sesizare daca nu se face o nominalizare pentru ca nu putem astepta la nesfarsit. Dar depunem sesizarea mai dureaza la CCR si este o intarziere. Presedintele trebuie sa fie mediator si sa incerce sa existe cat mai rapid o rezolvare a acestei situatii", a completat Dancila. Presedintele Klaus Iohannis a declarat , miercuri, referitor la o decizie privind numirile de la ministerele Dezvoltarii si Transporturilor, ca analiza este inca in lucru, dar remanierile sunt facute de ochii lumii, fiind inlocuiti oameni slabi cu altii si mai slabi.Intrebat care este solutia pentru a iesi din impas Cabinetul Dancila, seful statului a spus: "Solutia e a PSD. Nu au decat sa vina cu oameni performanti. Nu am finalizat analiza".