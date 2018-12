Dancila spune ca va apela la CCR, daca Iohannis nu numeste noii ministri

Ziare.

com

"Klaus Iohannis nu a justificat respingerile de ministri. Mai asteptam cateva zile si daca nu se intampla nimic, vom merge la CCR, pentru a gasi acolo un rezultat", a declarat Viorica Dancila, la Romania TV.In privinta dialogului cu presedintele Iohannis, Viorica Dancila a spus ca ea raspunde la orice telefon."Pentru a avea dialog trebuie sa existe deschidere din ambele parti, eu am toata deschiderea, dar nu am primit nici macar o justificare pentru ce a fost respinsa prima nominalizare", a adaugat prim-ministrul, in interventia telefonica la postul de televiziune.Premierul a spus ca nu ia in calcul alte propuneri pentru portofoliile Transporturilor si Dezvoltarii, singura solutie B fiind Curtea Constitutionala.In 22 noiembrie, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu va lua o decizie in ceea ce priveste cea de-a doua remaniere guvernamentala, privind portofoliile de la Transporturi si Dezvoltare, decat dupa sarbatorile Centenarului si data de 1 Decembrie."PSD este la al treilea guvern in nici doi ani, au fost schimbate enorm de multe persoane pe pozitiile de ministru, i-am numarat, nu o sa va vina sa credeti, sunt 70 de politicieni care au fost sau sunt acum ministri in aceste guverne. Asa nu se poate guverna, e imposibil sa schimbi ministri toata ziua buna ziua, de asta se ocupa PSD.(...)Pana atunci nu se va intampla nimic. Dupa 1 decembrie, putem sa discutam daca va fi cazul. Pana atunci nu vom schimba ministri", anunta atunci presedintele Klaus Iohannis.Ulterior, Lucian Sova si-a inregistrat demisia din functia de ministru al Transporturilor la cabinetul premierului. L-a urmat, la scurt timp, si vicepremierul Paul Stanescu.PSD a decis in ultima sedinta CExN schimbarea lui Paul Stanescu cu Ilan Laufer si numirea Olgutei Vasilescu la Transporturi.Ulterior, presedintele a refuzat propunerea pentru Laufer si nu a acceptat revocarea lui Stanescu, iar urmatoarea varianta a PSD pentru portofoliul Dezvoltarii a fost Lia Olguta Vasilescu.Iohannis nu a semnat, insa, decretele de revocare din functie a ministrilor Lucian Sova si Paul Stanescu.