Dancila spune, din SUA, ca vrea sa deschida o linie aeriena intre Bucuresti si New Jersey

Ziare.

com

"In contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu primarul orasului Jersey City, Steven Fulop.In cadrul discutiilor, premierul a subliniat oportunitatile economice din domenii esentiale, precum energie, infrastructura, economia digitala, agroturism si sanatate, mentionand ca in aceasta guvernare au fost promovate o serie acte normative menite sa imbunatateasca si sa faciliteze modul de desfasurare a afacerilor in tara noastra", precizeaza Biroului de presa al Guvernului.Potrivit informarii, in Jersey City traieste o comunitate importanta de romani - peste 35.000."Anul trecut, a fost semnat un memorandum de infratire intre Jersey City si Sectorul 1 Bucuresti, iar o zona foarte importanta din orasul american va purta numele de Piata Romania. In acest context, prim-ministrul Viorica Dancila i-a oferit primarului Fulop drapelul Romaniei. De asemenea, s-a discutat despre posibilitatea deschiderii unei linii aeriene directe intre Bucuresti si New Jersey.Acest lucru va fi in masura sa contribuie la consolidarea legaturilor dintre Romania si SUA, dar si la cresterea ofertei de rute disponibile pentru rezidentii americani, inclusiv din perspectiva legaturilor in interes de afaceri", conform comunicarii de la Biroul de presa al Guvernului.Aceeasi sursa mentioneaza ca primarul din Jersey City are origini romanesti, parintii lui Steven Fulop venind in SUA in anii '60.In continuarea vizitei pe care o efectueaza in SUA, prim-ministrul roman are programate, marti, intrevederi cu Angel Gurria, secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), si cu James Richard Perry, secretarul pentru energie al Statelor Unite ale Americii, potrivit agendei anuntate de Guvern.