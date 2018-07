Dancila sustine ca a vorbit cu Juncker si Timmermans despre protocoalele "secrete": Erau informati

Ce spunea pe 11 iulie

Ziare.

com

Intalnirea Vioricai Dancila cu oficialii europeni a avut loc pe 10 iulie.Stiau de aceste protocoale, stiau despre ce contin aceste protocoale?Da. Stiau despre acest lucru. Au adus in discutie Legile Justitiei. Am spus ca aceste legi nu incalca statul de drept. Sunt legi care au fost votate in Parlamentul Romaniei, au mers la Curtea Constitutionala, ceea ce nu este constitutional va fi reglementat. Deci nu exista o temere de incalcare a statului de drept. In acel moment, mi-aduc bine aminte, domnul prim-vicepresedinte Frans Timmermans a readus in discutie protocoalele secrete. A spus ca exista...au existat protocoale intre serviciile de infomatii si procurori, ceea ce incalca democratia, ceea ce incalca statul de drept. La acest...Deci era constient despre acest lucru?Stia despre aceste lucruri. Era informat. Nu eu l-am informat. Prim-vicepresedinte CE era informat despre aceste lucruri, iar la aceste informatii, domnul presedinte Juncker a spus ca intr-adevar este o incalcare a democratiei. Deci se stia despre acest lucru. Atat presedintele Comsiiei Europene, cat si prim-vicepresdintele, erau informati.Pe 11 iulie, Viorica Dancila spunea intr-un interviu, tot la Antena 3, ca a discutat la Bruxelles cu presedintele Comsiei Uniunii Europene Jean-Claude Juncker si alti oficiali europeni despre legile justitiei, precizand ca le-a explicat acestora ca aceste legi sunt interne si nu afecteaza statul de drept. "A fost ridicat acest subiect de catre domnul presedinte Timmermans, l-am asigurat ca Romania nu este afectata, ca modificarea s-a facut in urma dezbaterilor din Parlament, au fost discutii un an de zile, au fost luate pareri de la asociatii si de la cei abilitati de a veni cu propuneri si ca CCR va avea ultimul cuvant. Am reiterat faptul ca aceste modificari au fost necesare, avand in vedere necesitatea transpunerii directivelor europene in legislatia romaneasca.", a declarat premierul Viorica Dancila intr-un interviu pentru Antena 3.