Dancila sustine ca ambasadorul Romaniei la UE a votat impotriva lui Kovesi

"A fost opinia altor state membre. Eu repet punctul meu de vedere, ca legea trebuie respectata, ca in fata legii toti trebuie sa fim egali si ca este important ca inainte de a ocupa un post sa poti sa clarifici toate acuzatiile care planeaza asupra persoanei tale.Ma intreb daca doamna Codruta Kovesi ajunge procuror general si daca din aceste afirmatii sunt unele adevarate, eu imi doresc sa nu fie adevarate, dar daca sunt adevarate aceste acuzatii, atunci cine va avea de suferit? Eu nu vreau sa ma refer la persoana, dar cu siguranta imaginea Romaniei ar avea de suferit", a declarat Viorica Dancila la Radio Europa Libera.Premierul a fost intrebat cum a votat reprezentantul Romaniei. "Asa cum am spus, impotriva", a sustinut Dancila.Totusi, surse de la Bruxelles au afirmat pentruca ambasadroul roman la UE a votat pro Kovesi, in pofida mandatului dat de Dancila. Insa votul a fost unul secret.Amintim ca fosta sefa DNA a fost desemnata candidatul comun al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene (17 voturi din 22), dupa intrunirea COREPER de joi.Conform procedurii, urmeaza o confirmare oficiala a acestui vot in plenul Parlamentului European. Reamintim ca PE si-a mentinut saptamana trecuta sustinerea pentru Kovesi.