Dancila sustine ca Dan Nica nu a fost respins de sefa Comisiei Europene

"Nu a fost respins", a declarat prim-ministrul, care astazi a participat la "Forumul agricultorilor - bilant si perspective", la Romexpo.Premierul a mai spus ca respecta presa, dar in ultimele zile in spatiul public au fost ar fi fost lansate informatii false pe acest subiect."Eu respect foarte mult presa si stiu ca presa are un rol important in statul roman, dar atunci cand se vine in spatiul public cu informatii false... nu mai ofera un grad mare de incredere. Inainte de a aparea astfel de informatii trebuie sa existe si certitudinea ca sunt reale.", a subliniat Dancila.Presedintele PSD a acuzat ca "cei din Parlamentul European, din Opozitie, spun orice pentru a strica imaginea Romaniei", dandu-l ca exemplu pe europarlamentarul PNL Siegfried Muresan.Amintim ca marti seara europarlamentarul a scris pe Facebook ca "presedinta aleasa a Comisiei Europene nu va accepta niciun candidat pentru pozitia de comisar din partea unui guvern aflat in plina procedura de demitere"."Respect decizia Comisiei Europene (...) Purtatorul de cuvant nu a spus acest lucru", a adaugat prim-ministrul.Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja refuzata anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentruun oficial european. La acel moment, presedintele ales al CE a ales varianta Rovana Plumb.Astazi, intrebata de jurnalisti care a fost propunerea Romaniei dupa ce a fost respinsa Rovana Plumb, Dancila a confirmat ca este vorba despre Dan Nica.Oficial, un purtator de cuvant al CE a confirmat pentruca procesul de desemnare a unui comisar este in derulare, atat pentru Romania, cat si pentru Ungaria.O sursa din CE a explicat insa mai multe:"Pot confirma ca guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).. Echipa presedintelui ales al CE este in dialog cu Guvernul si procesul continua".Sursa precizeaza, totusi, caAmintim ca Rovana Plumb a fost respinsa de Comisia JURI a Parlamentului European pentru functia de comisar european. Ulterior, premierul Dancila l-a propus pe Dan Nica, iar rezerva este Gabriela Ciot, secretar de stat in MAE.