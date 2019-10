"Ursula von der Leyen considera de neacceptat propunerea lui Negrescu drept comisar si o demasca pe Dancila (Surse)"

Ziare.

Surse europene au confirmat pentruca presedintele-ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, considera de neacceptat propunerea lui Victor Negrescu pentru portofoliul de comisar european , pentru ca vine de la un premier demis si, ca atare, lipsit de legitimitate.In timp ce in Parlament erau audiati noii ministri ai Cabinetului condus de Ludovic Orban, Viorica Dancila actiona ca si cum ar fi prim-ministru plin si legitim, trimitand la Bruxelles o noua propunere de comisar, dupa precedentele, rusinos respinse inca din etape premilinarii, fara a mai ajunge la audierile din comisiile de specialitate: Rovana Plumb si Dan Nica.Doar ca Viorica Dancila nu mai era, in momentul in care a facut aceasta a treia propunere - in raspar iarasi si sfidand solicitarea unui candidat-femeie - premier legitim, ci unul demis de Parlament. Comisia Europeana nu mai este obligata la acrobatie diplomatica, asadar: avea in fata un prim-ministru de carton, care, asa cum procedeaza de regula impostorii, intrase in pantofi cu cateva numere mai mari.Inca din raspunsul oficial al Comisiei Europene, transmis de un purtator de cuvant, putem observa ironizarea Vioricai Dancila si, mai mult, demascarea fatisa ca fiind impostor:", spune Comisia Europeana.Surse europene au confirmat pentruca propunerea lui Victor Negrescu a fost tratata ca fiind inacceptabila, pentru ca a fost facuta in scopuri de politica interna si netinand cont de solicitatarile punctuale ale presedintelui-ales Ursula von der Leyen.Aceasta din urma nu are niciun interes si nicio intentie sa o ajute pe Dancila sa isi consolideze o pozitie in campania electorala de la Bucuresti. Mai mult, Ursula von der Leyen viza un candidat-femeie, pentru ca, spun surse europene, Romania are un astfel de candidat, si anume Luminita Odobescu, ambasadorul roman la UE, despre care se vorbeste insistent pe holurile Comisiei Europene.Prin urmare, pentru ca uzanta diplomatica nu ii permite Comisiei Europene sa respinga intr-un document o astfel de candidatura, Ursula von der Leyen nu va accepta pur si simplu candidatura lui Negrescu si va astepta ca noul Guvern de la Bucuresti, odata trecut de votul de investitura, sa livreze o nominalizare acceptabila si care sa aiba si consensul presedintelui Romaniei, la inceputul saptamanii viitoare.Miza Vioricai Dancila a fost aceea de a irita pana peste limite Comisia Europeana, astfel incat aceasta sa puna la indoiala capacitatea Romaniei de a livra un comisar legitim si in afara recompenselor de partid.Iar Viorica Dancila este candidat la presedintia Romaniei, cu pretentii de a intra in turul al doilea de scrutin, dupa cei doi ani de mediocritizare cronica a institutiilor politice si administrative. Facand o propunere de neacceptat, sfidand Comisia Europeana, Viorica Dancila stia ca va fi refuzata, dar pe acest refuz isi va construi singura retorica la indemana: "dublul standard" al UE. O retorica usor de descompus, de vreme ce singura tara care pune probleme este aceea in care PSD era la guvernare.