Dancila vrea o pozitie comuna Guvern - Presedintie in chestiunea Republica Moldova

"Eu cred ca normalitatea e cooperarea interinstitutionala si am spus mereu ca din partea premierul exista toata disponibilitatea de cooperare. Cred ca dincolo de lupta politica Romania are nevoie de obiective unde sa existe cooperare. Trebuie sa avem punct de vedere referitor la Republica Moldova.O sa vorbesc si cu MAE si cu Administratia Prezidentiala. Aici nu cred ca trebuie sa avem o pozitionare separata. Cred ca trebuie sa venim cu pozitia Romaniei", a declarat Viorica Dancila, luni seara, la TVR 1.Franta, Germania, Marea Britanie, Polonia si Suedia au adoptat o declaratie comuna , prin care isi exprima sustinerea fata de Parlamentul Republicii Moldova, in conditiile in care premierul Pavel Filip a dizolvat Legislativul de la Chisinau.La Chisinau, un nou Guvern fost investit la data de 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate in data de 6 septembrie.Cele doua Executive au avut, luni, sedinte in paralel. Maia Sandu a decis demiterea sefului Politiei, care anuntase ca refuza sa ii recunoasca legitimitatea. Si alte demiteri au fost propuse. In acelasi timp, Pavel Filip i-a convocat pe toti sefii de institutii pentru a le da el ordine. Nu in ultimul rand, partidul lui Vlad Plahotniuc a anuntat ca initiaza o campanie de strangere de semnaturi pentru demiterea lui Igor Dodon, acuzandu-l de "tradare de patrie".Forurile europene si internationale urmaresc cu ingrijorare evenimentele, iar Thorbjorn Jagland, secretarul general al Consiliului Europei, a anuntat ca va cere urgent opinia Comisiei de la Venetia cu privire la conditiile de dizolvare a Parlamentului. In acelasi timp, societatea civila cere demisia judecatorilor din Curtea Constitutionala si revenirea asupra deciziilor CCR care au aruncat scena politica in aer.Insa, in timp ce UE si Rusia au declarat ca recunosc oficial Guvernul Maia Sandu, Romania, prin vocea ministrului de Externe Teodor Melescanu, a spus ca nu o va face.