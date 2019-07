Dancila vrea referendum pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie. Planurile premierului legate de tragedia din Caracal

Ziare.

com

"Analizez posibilitatea convocarii unui referendum pentru consultarea romanilor pentru inasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie", a transmis premierul, in cadrul declaratiei de presa.Potrivit legii, doar presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa isi exprime vointa prin referendum cu privire la probleme de interes national. Problemele care se supun referendumului si data desfasurarii acestuia se stabilesc de catre acesta, prin decret. Pe de alta parte, se poate organiza referendum de interes local, la nivelul localitatilor sau al judetelor.De asemenea, Dancila a mai anuntat infiintarea unui grup de lucru interinstitutional, cu scopul de a gandi un plan pentru eficientizarea raspunsului in situatii critice, care va fi condus de Raed Arafat."Voi propune acest aspect in cadrul sedintei de marti a CSAT ", a explicat premierul, care a adaugat ca se gandeste sa pregateasca o ordonanta de urgenta care sa elimine toate piedicile legale in interventia autoritatilor in cazuri precum cel din Caracal, identificate de grupul de lucru."In maxim 15 zile vreau sa avem o analiza si un plan de actiune", a punctat Dancila."I-am demis deja pe seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, pe inspectorul sef adjunct al Inspectoratului Judetean de Politie Olt si pe subprefectul de Olt. De asemenea, l-am chemat din concediu pe prefectul de Olt pentru a-l demite. Vor fi demisi sau vor suporta rigorile legii toti cei care au fost implicati pe parcursul acestui proces si au gestionat defectuos situatia, nu doar conducerea", a mai declarat premierul.Ea a sustinut ca ceea ce tine de guvern si de institutiile aflate in subordinea Executivului se intampla deja fara discutii si fara amanari."Insa este de datoria tuturor celor responsabili sa ia masuri si decizii pentru ca astfel de nenorociri sa nu mai aiba loc. Cer sa se prezinte in fata CSAT un raport minut cu minut de la momentul primului apel, in noaptea de joi seara, la ora 11.05, raport care sa contina repet minut cu minut si decizie cu decizie cum a actionat fiecare pe baza competentelor lor. Astept acelasi lucru din partea tuturor institutiilor si entitatilor implicate in acest proces: presedintele Romaniei, Klaus Iohannis STS , procurorul general", a adaugat premierul.Premierul Viorica Dancila i-a chemat de urgenta, sambata dimineata, pe seful Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), Ionel Sorinel Vasilca, dar si pe seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, respectiv pe ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu , pentru a discuta despre tragedia din Caracal.Ea a discutat cu cei doi despre problemele tehnice care au impiedicat localizarea in timp util a Alexandrei, care a dat trei telefoane la 112, dar politistii au intrat in locuinta suspectului abia dupa 19 ore.Anterior, premierul a promis ca se va ocupa personal de angajatii STS responsabili pentru aceasta situatie."Asa cum am mai declarat in aceasta seara, urmaresc indeaproape ancheta de la Olt si sunt in permanenta legatura cu Ministrul Afacerilor Interne pentru actualizari. Domnul Nicolae Moga se afla la Caracal si va ramane acolo atat cat este necesar. Vom analiza toate cauzele acestei tragedii si vom lua toate masurile necesare, ferm si rapid.Ma voi ocupa personal de toti cei care nu mai au ce cauta in sistem, astfel incat tragedii de genul acesta sa nu se mai intample.Seful Politiei Romane a fost demis, am mai cerut demisia prefectului judetului Olt si a sefului Inspectoratului Judetean. De la cel mai inalt nivel pana la ultimul responsabil, cei vinovati trebuie sa plateasca.STS deocamdata a raspuns in cel mai iresponsabil mod la toate intrebarile. Ii solicit personal directorului serviciului lamuriri in acest caz, in cel mai scurt timp.Dar oricare ar fi raspunsul, este inadmisibil sa nu existe acuratete in localizare in secolul 21", a scris premierul vineri seara pe Facebook STS s-a aparat si a transmis ca a proceda ca la carte Reamintim ca Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.O alta fata, care se pare ca a disparut in urma cu mai bine de trei luni, si care era din judetul Dolj, pare sa fie o alta victima a principalului suspect, Gheorghe Dinca, in varsta de 66 de ani, care a fost retinut, sambata, pentru o perioada de 24 de ore , sub aspectul savarsirii in concurs, a infractiunilor de trafic de minori si viol.