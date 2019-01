Dancila vrea sa dea afara vinovatul pentru invitatiile gresite la concertul de la Ateneu

Ziare.

"Intr-adevar, pe invitatie a aparut aceasta nefericita greseala. Eu va cer scuze tuturor. Dna prim-ministru a intrebat in sedinta de guvern cine a facut si a spus ca cine este autorul acestor invitatii trebuie sa plece. Si cred ca a luat o decizie foarte buna", a relatat ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, miercuri seara, la Antena3."Lucrurile trebuie facute la timp si este intr-adevar in administratie o lipsa acuta de profesionisti care sa stie ce trebuie sa faca si mai ales la timp", a continuat Andronescu.Amintim ca Alina Gorghiu a postat pe Facebook o invitatie pentru concertul de la Ateneul Roman, de joi, care marcheaza debutul Presedintiei romane la Consiliului UE, iar pe aceasta scrie ca prezenta trebuie confirmata pana la data de 8 ianuarie 2018."Uite prostie! Primesc azi (miercuri -n.red.) o invitatie pentru concertul care va avea loc maine la Ateneul Roman, pentru a marca debutul Presedintiei Romaniei la Consiliul UE. Mi se cere sa confirm prezenta pana la data de "8 ianuarie 2018". Oare "profesionistii" din Cabinetul Dancila nu cunosc nici macar anul in care preluam presedintia rotativa!? Un lucru este cert: dupa domniile lor, am ratat sa confirm prezenta la concert cu un an.Mai mult, pentru un eveniment de o asemenea anvergura, mi se pare lipsa de respect sa primesc invitatia cu doar o zi inainte", a scris Alina Gorghiu, miercuri, pe Facebook.Inceperea oficiala a presedintiei romane la Consiliul UE va fi marcata printr-un concert, joi, incepand cu ora 20:00, la Ateneul Roman.