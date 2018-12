Dancila vrea sa-l lamureasca pe Juncker ca programul de guvernare este unul bun pentru presedintia UE

Ziare.

com

"In perioada de pregatire pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE, conform practicii deja existente la nivelul statelor membre, Guvernul statului membru care urmeaza sa preia mandatul de presedintie a Consiliului efectueaza o vizita de lucru la Bruxelles in vederea participarii la aceasta reuniune a Colegiului Comisarilor.Scopul intrevederii este de a prezenta principalele linii ale programului de prioritati in perspectiva preluarii presedintiei rotative de catre Romania la 1 ianuarie 2019, urmata de un schimb de opinii cu membrii Colegiului pe tematici europene.Eu sunt convinsa ca in cazul reuniunii pe care o avem maine vom lamuri atat presedintele Comisiei Europene, cat si Colegiul Comisarilor ca Romania este pregatita sa preia Presedintia Consiliului UE, atat din punctul de vedere logistic, organizatoric, dar si din punctul de vedere al programului de guvernare, un program de guvernare ambitios, dar realist", a spus Dancila intr-o interventie telefonica la Romania TV.Ea a mentionat ca toti ministrii au si intalniri cu sefii de comisii din Parlamentul European, cu raportori in dosare importante, cu comisari si cu reprezentanti ai Secretariatului General al Consiliului. Dancila a precizat ca la Bruxelles este prezent si ministrul Transporturilor, Lucian Sova, desi acesta a demisionat si l-a revocat din functie.Viorica Dancila si membrii Cabinetului efectueaza marti si miercuri o vizita de lucru la Bruxelles pentru a participa la reuniunea comuna a Guvernului Romaniei si a Comisiei Europene. Miercuri sunt programate intalniri cu presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, cu membrii Colegiului Comisarilor si cu secretarul general al Consiliului UE, Jeppe Tranhlom-Mikkelsen.