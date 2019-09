Dat afara de Dancila si mentinut in functie de instanta. Noutati din procesul cu statul al unui secretar de stat din MAI

"Postul s-a ocupat"

Adrian Petcu (foto centru) a fost schimbat din functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a premierului, publicata in Monitorul Oficial pe 14 august. Eliberarea din functie a acestuia a avut loc cu o zi inainte ca fostul ministru de Interne Carmen Dan sa demisioneze.Initial, judecatorul Nicoleta Nolden de la Curtea de Apel Bucuresti a suspendat provizoriu aceasta decizie, pe 30 august, iar pe 25 septembrie a decis suspendarea hotararii de eliberare din functie. "Executorie de drept. Cu recurs in 5 zile de la comunicare. Recursul se depune la Curtea de Apel Bucuresti," este decizia de miercuri a CAB. Adrian Petcu a deschis joi un alt proces la Curtea de Apel Bucuresti in care cere anularea deciziei Vioricai Dancila, dar speta nu a primit un prim termen de judecata. Surse judiciare au explicat pentrucum a decurs procesul pe 25 septembrie. Avocatul lui Petcu ar fi explicat ca decizia Vioricai Dancila de eliberare din fucntie ar fi un exces de putere: "Desi prim-ministrul poate elibera din functie subordonatii, trebuie sa si motiveze."Pe 30 august, atunci cand Curtea de Apel Bucuresti a suspendat provizoriu decizia de eliberare din functie, postul lui Petcu nu mai era vacant."Era alt secretar de stat. Nu poate fi aplicata incheierea Curtii de Apel. Petcu este acum consilier," ar fi spus reprezentantul MAI. Potrivit acestuia, ar fi vorba de o confuzie, functia de secretar de stat nu ar fi una publica, ci de demnitate publica, iar demnitarii nu sunt supusi rigorilor functionarilor publici.," ar fi spus consilierul MAI.Conform CV-ului publicat pe site-ul MAI, din 26 octombrie 2018, Adrian Petcu a coordonat Directia Generala pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului, Directia Generala de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, Institutiile Prefectului.Anterior, el mai ocupase functiile de prefect al Capitalei, prefect al judetului Ilfov si consilier superior in Prefectura Ilfov.Sotia lui Adrian Petcu este judecatorul Roxana Ioana Petcu. Aceasta lucreaza in prezent la Inspectia Judiciara, iar anterior a fost incadrata la Serviciul resurse umane pentru instantele judecatoresti din cadrul CSM.Inainte de a ajunge in CSM, Roxana Ioana Petcu a fost presedinte al Judecatoriei Buftea si Tribunalului Ifov.