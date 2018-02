Declaratiile Vioricai Dancila despre autisti nu sunt discriminatorii, a decis CNCD

Ce a spus Dancila

Ziare.

com

Colegiul director al Consiliului a luat aceasta decizie, dupa ce a dezbatut afirmatiile prim-ministrului din 15 februarie, facute la Antena 3.CNCD a decis, cu majoritatea celor prezenti, respectiv cu 8 voturi pentru si un vot impotriva, ca declaratia respectiva se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare.De asemenea, lipsa interventiei moderatorului Mihai Gadea nu constituie discriminare, a mai votat Consiliul.Decizia poate fi contestata la instanta de contencios administrativ.Premierul Viorica Dancila a sustinut, la Antena 3, ca vrea sa aiba o abordare transparenta cu liderii europeni si ca Monica Macovei a facut mult rau Romaniei prin atitudinea ei si prin faptul ca "si-a parat propria tara" in Parlamentul European, cerand, referitor la legile Justitiei, sa fie judecata de alte 27 de tari.Premierul i-a catalogat drept "autisti" pe cei care "dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul" Ulterior, Dancila a cerut scuze, prin intermediul unui comunicat de presa , pentru declaratia pe care a facut-o, iar in aceeasi zi CNCD a anuntat ca va organiza in 20 februarie audierea acesteia.Afirmatia a starnit reactii vehemente, iar Asociatia Autism Romania i-a cerut lui Dancila, prin intermediul unei scrisori deschise, sa ceara scuze public fata de persoanele care sufera de autism, dar si fata de familiile lor.