Dupa multe amanari, Guvernul discuta OUG Uber, pentru legalizarea ridesharing-ului

Ea a subliniat ca actul normativ a fost realizat dupa un proces complex de consultare publica cu toate partile interesate."Vom discuta azi in Guvern, in prima lectura, solutia legislativa pentru organizarea si functionarea activitatii de servicii alternative de transport dupa un complex proces de consultare publica cu toti cei interesati si parcurgerea etapelor legale si procedurale.Pentru prima data reglemantam acest tip de transport de persoane care functioneaza prin intermediul unor platforme digitale si la care apeleaza tot mai multi cetateni", a spus Dancila la inceputul sedintei de guvern.Premierul nu a dat foarte multe detalii cu privire la continutul ordonantei de urgenta, afirmand insa ca solutia pe care Guvernul o are in vedere va asigura transportul pasagerilor in conditii de siguranta.Viorica Dancila a precizat ca vor fi stabilite clar conditiile in care platformele de ridesharing vor fi autorizate, obligatiile pe care le au operatorii si conducatorii auto, dar si criteriile pe care sa le indeplineasca autoturismele utilizate."Solutia pe care o avem in vedere va asigura transportul pasagerilor in conditii de siguranta si accesul acestora la cat mai multe optiuni, astfel incat incurajarea concurentei loiale si relatia corecta intre cerere si oferta sa duca la servicii de calitate.Vom crea un sistem unitar de reglementare a activitatilor de transport alternativ care functioneaza prin intermediul unor platforme digitale, prin autorizarea administrativa a acestora pe o perioada de trei ani, atat in ceea ce priveste platformele digitale cat si operatorii de transport alternativ.Pentru siguranta cetatenilor vor fi stabilite clar conditiile in care aceste servicii vor fi autorizate, obligatiile pe care le au operatorii si conducatorii auto, dar si criteriile pe care sa le indeplineasca autoturismele utilizate", a completat Viorica Dancila.Pe 23 mai, cu o intarziere de o luna, Ministerul Transporturilor a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru reglementarea ridesharing-ului . Ulterior, proiectul a fost modificat si relansat in dezbatere publica, pe 7 iunie. Apoi, a fost iarasi modificat si relansat in dezbatere pe 10 iunie.Abia azi aceasta noua forma a ajuns in Guvern, insa pentru a fi discutata in prima lectura, nu si adoptata. Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca se asteapta aviz din partea Consiliului Economic si Social (CES), aviz ce va fi dat saptamana viitoare. Abia apoi ordonanta va fi adoptata de guvern. Sute de taximetristi au protestat marti in Piata Constitutiei , solicitand Guvernului sa retraga proiectul de ordonanta de urgenta."Proiectul le permite soferilor de ridesharing sa foloseasca masini vechi de 15 ani in transportul de persoane. Or - prin Legea 38/2003 - noi, firmele de taxi, putem folosi masini de cel mult 10 ani. Unde e egalitatea?In plus, la noi exista o fisa de calcul a tarifului, publica pe site-ul ARR. Dar aplicatiile de ridesharing cum calculeaza pretul unei curse? Imi puteti explica dumneavoastra sau poate altcineva sa imi explice mecanismul? Nu! Informatiile nu sunt publice si nu se regasesc nicaieri.Si va intreb din nou: unde este egalitatea dintre ridesharing si taxi?Noi am sustinut dintotdeauna ca si ridesharig-ul sa fie reglementat, sa se plateasca taxe si impozite si sa fie totul legal si la vedere. Dar nu asa, pe genunchi, cu o ordonanta care ne discrimineaza.Stiti cum s-a scris ordonanta asta? Au copiat jumatate din proiectul Legii 38/2003 si jumatate din proiectul pentru legalizarea ridesharing-ului care se discuta deja in Parlament. Le-au pus laolalta si au zis: uite ordonanta pentru ridesharing!Iar noi asa ceva nu puteam accepta!", a declarat pentru Ziare.com Vasile Stefanescu, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) .