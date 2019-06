E oficial: Dancila l-a dat afara urgent pe consilierul Borza, dupa ce a vorbit de concedieri la bugetari

S-a inscris in PSD

Informatia a aparut pe surse in weekend si a fost confirmata luni, cand decizia a aparut in Monitorul Oficial.Remus Borza a facut, sambata, mai multe declaratii in care arata ca urmeaza un val de concedieri din randul bugetarilor si sustinea ca Guvernul are mult prea multe ministere si ca ar trebui sa renunte la cateva dintre ele."Am crescut veniturile in sectorul bugetar, cred ca suntem singura tara din lume care plateste mult mai bine salariatii din sectorul public decat pe cei din sectorul privat. Trebuie sa gestionam 800.000 de bugetari, am gonflat foarte mult administratia.Si la Guvern trebuie sa mai reducem din ministere. Mai rarut e mai dragut. E mai eficient, mai raman bani sa facem si o fabrica in Romania", a spus Remus Borza.Deputatul Remus Borza a fost numit pe 30 mai consilier onorific al premierului. Anterior, el se inscrisese in PSD.Borza fost exclus din ALDE in 2017, dupa ce a votat impotriva motiunii de cenzura a PSD prin care a fost demis Guvernul Grindeanu.In februarie 2015, Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis sa il condamne definitiv pe Remus Borza la un an de inchisoare cu suspendare pentru conflict de interese.