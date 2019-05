Tanarul de 17 ani agresat de jandarmi la Tg. Mures ii raspunde premierului Dancila

Ziare.

"Stimata doamna, va anunt ca stiu ce vreau de la viata si am cateva obiective foarte bine fixate in gand! Credeti-ma ca la cei 17 ani ai mei, ma uit in urma cu gandul impacat ca am tras un semnal de alarma foarte clar la Tirgu-Mures alaturi de restul muresenilor care va asteptau", a transmis Alin Popoviciu pe Facebook , precizand ca in 17 ani a reusit "lucruri pe care altii nu le-au reusit intr-o viata!".Tanarul a mai spus ca la Targu Mures, Dancila "a fost primita exact asa cum merita", si ca apoi "ne-a catalogat drept fiind persoane fara perspective si fara idei, dornice de dezbinare".Reactia elevului de 17 ani vine dupa ce Dancila s-a plans joi seara ca la Spitalul Judetean Targu-Mures, a fost primita cu lumanari si coroane de mai multi protestatari care afisau mesaje impotriva sa si a Guvernului. Apoi, premierul s-a declarat jignit de cei prezenti, plangandu-se de calitatea acestora."Au venit cu coroane, este inadmisibil! Si fac acest lucru pentru ca nu au argumente, nu au cu ce sa vina in fata dumneavoastra. Nu pot sa spuna: am venit in fata oamenilor cu acest proiect de tara. Nu au un proiect de tara. Singurul lor proiect de tara este bazat pe ura, dezbinare, pe jigniri.Si spun acest lucru pentru ca-l cunosc foarte bine. Cred ca nu a fost prim-ministru al Romaniei care sa fie mai jignit, mai controversat, un prim-ministru care efectiv pentru ei cred ca isi doreau ca in fiecare zi sa plec acasa. Si sa stiti ca nu a fost usor", a spus Dancila.Amintim ca in ultimele zile, premierul Viorica Dancila a fost asteptat de protestari in toate localitatile in care a mers in vizita. Iata cum s-au desfasurat lucrurile:A.G.