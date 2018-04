"Fotografia zilei: Protestatari stand in cap in fata Guvernului special pentru Dancila"

Foto: Facebook/Reusim

Ziare.

com

Astfel, cativa protestatari au stat in cap in fata Guvernului."23 aprilie: Piata Victoriei! Acrobatii pentru VV Dancila!", este mesajul transmis pe pagina de Facebook Reusim "Stam si-n cap, doar-doar va pleca", au comentat oamenii.In timp ce unii internauti au apreciat gestul si simtul umorului al protestatarilor, altii au transmis ca Viorica Dancila nu merita acest efort.Totul a pornit de la faptul ca o fetita de trei ani a fost pusa sa faca acrobatii in fata premierului Dancila atunci cand aceasta a participat, saptamana trecuta, la deschiderea Simfoniei Lalelor de la Pitesti. Fetita a stat in cap in fata premierului, iar Dancila i-a oferit apoi o floare.A.G.