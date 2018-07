Gafa Vioricai Dancila din mesajul transmis de Ziua Imnului National UPDATE Mesajul a fost modificat pe site-ul Guvernului

UPDATE:

In mesajul sau transmis cu prilejul Zilei Imnului National , Dancila a spus: "Marcam astazi Ziua Imnului National al Romaniei, sarbatoare cu o incarcatura aparte in Anul Centenar al Marii Uniri.'Desteapta-te, romane!' le-a insuflat curaj romanilor in multe momente ale istoriei moderne. I-a mobilizat si pe, acordurile sale exprimand atunci bucuria vointei implinite a romanilor de unitate".Adunarea de la 1 decembrie 1918 nu a avut loc pe Campia Libertatii din Alba Iulia, ci pe, unde episcopul unit al Gherlei, Iuliu Hossu, a rostit un discurs.Pe Campia Libertatii din Blaj, judetul Alba, au avut loc, in 1848, doua adunari nationale, in lunile mai si septembrie, cand zeci de mii de oameni au strigat "Noi vrem sa ne unim cu tara!".Mesajul transmis de premier a fost modificat pe site-ul Guvernului, astfel incat greseala legata de "Campia Libertatii" a fost corectata, fiind scoasa cu totul precizarea, scrie Mediafax."Marcam astazi Ziua Imnului National al Romaniei, sarbatoare cu o incarcatura aparte in Anul Centenar al Marii Uniri. "Desteapta-te, romane!" le-a insuflat curaj romanilor in multe momente ale istoriei moderne. I-a mobilizat si pe cei care la 1 decembrie 1918 s-au adunat la Alba-Iulia, acordurile sale exprimand atunci bucuria vointei implinite a romanilor de unitate. Astazi, 'Desteapta-te, romane!' este imnul nostru national si ne emotioneaza ori de cate ori il auzim ca o incununare a succeselor compatriotilor nostri", se precizeaza in noul mesaj publicat pe site-ul Guvernului.Viorica Dancila este renumita pentru gafe, greseli gramaticale si exprimari deficitare care fac deliciul internautilor si rusinea romanilor care isi dau seama cine ii conduce.