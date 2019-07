Guvernul adopta un set de facilitati pentru incurajarea platii obligatiilor bugetare restante

Ziare.

Masura se aplica atat pentru companiile cu capital privat, mixt sau de stat cat si pentru unitatile administrativ teritoriale."Adoptam in sedinta de astazi un set de facilitati fiscale pentru incurajarea contribuabililor sa isi plateasca obligatiile bugetare. Masurile se vor aplica fara discriminare persoanelor fizice companiilor private si de stat, organizatiilor neguvernamentale, institutiilor publice si unitatilor administrativ teritoriale. Avem in vedere abordarea pe urmatoarele paliere: companiile cu capital privat, mixt sau de stat care au acumulat pana la sfarsitul anului trecut obligatii bugetare restante de peste un milion de lei pot beneficia in baza unui plan de restructurare de o serie de facilitati fiscale care sa mentina viabilitatea acestora si repunerea in circuitul economic.In cazul companiilor care au acumulat datorii sub un milion de lei pana la finalul anului trecut, vor fi anulate penalitatile si dobanzile daca obligatiile bugetare principale sunt achitate pana la 30 noiembrie 2019. In ceea ce priveste persoanele fizice si entitatile personalitate juridica, se aplica masura anulari dobanzilor si penalitatilor indiferent de cuantumul datoriilor acumulate catre bugetul de stat, daca achita obligatiile principale pana la data de 30 noiembrie, 2019", a precizat premierul, in sedinta de Guvern.Viorica Dancila a mai specificat faptul ca aceste masuri pot fi aplicate de autoritati sau insitutii publice care administreaza obligatii bugetare, precum si de unitatile adminsitraitv teritoriale. Facilitatile sunt valabile si pentru unitatile adminsitrativ teritoriale care au datorii la bugetul de stat."Masura poate fi aplicata si de catre alte autoritati sau institutii publice care administreaza obligatii bugetare precum si de unitatile administrativ teritoriale pentru contribuabili pe care ii administreaza, de asemenea unitatile administrativ teritoriale care au datorii catre bugetul de stat, vor beneficia de facilitati similare daca isi achita pana la data de 30 noiembrie 2019", a completat Dancila.Totodata, seful executivului a mai subliniat faptul ca trebuie incurajati contribuabilii corecti, urmand ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, sa vina cu solutii pentru rasplatirea acestora si pentru sprijinirea celor aflati in dificultati."In acelasi timp trebuie sa incurajam conformarea voluntara, iar in acest sens ministrul Finantelor va veni cu o solutie care sa rasplateasca si sa incurajeze contribuabilii corecti care si-au achitat datoriile la timp. Sunt masuri de sprijinire a contribuabililor aflati in dificultate asupra carora ne-am consultat cu mediul de afaceri si cu reprezentantii asociatilor administratiei publice locale si pe care va rog domnule ministru Eugen Teodorovici sa le prezentati in detaliu la finalul acestei sedinte de guvern", a mai comunicat premierul.