Guvernul Dancila a trecut lejer de Parlament. Noul Cabinet depune juramantul in aceasta seara, la Cotroceni (Video)

Numarul total de senatori si deputati: 464

Numarul celor prezenti: 429

Numar voturi valabil exprimate: 419

Numar voturi pentru: 282

Numar voturi contra: 136

Abtineri: 1

Sedinta a fost condusa de Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, alaturi de care s-a aflat Liviu Dragnea, seful Camerei Deputatilor. De asemenea, in sala au fost diversi invitati, printre care patriarhul Daniel sau guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.Cabinetul Dancila a obtinut 282 de voturi, mult mai multe decat detine majoritatea guvernamentala PSD-ALDE si cu mult peste pragul de 233 voturi necesar pentru investitura.Administratia Prezidentiala a anuntat ca ceremonia de depunere a juramantului va avea loc luni seara, la ora 19:30, la Palatul Cotroceni.Viorica Dancila a obtinut mai putine voturi decat Sorin Grindeanu (295), dar mai multe decat Mihai Tudose (275), ceilalti doi premieri pe care i-a dat alianta PSD-ALDE in ultimul an de cand se afla la guvernare.- Calin Popescu Tariceanu anunta in mod oficial ca Parlamentul a acordat increderea sa Guvernului Dancila si programului sau de guvernare. "Hotararea Parlamentului va fi prezentata presedintelui Romaniei", mai anunta Tariceanu inainte de inchiderea sedintei plenului reunit.- Sunt anuntate- Toti parlamentarii au revenit in sala pentru anuntul oficial.- Viorica Dancila a revenit in sala de plen, unde vor fi anuntate oficial rezultatele.Urmeaza sa aflam daca presedintele Klaus Iohannis va semna toate decretele pentru noii ministri si daca ceremonia de depunere a juramantului va avea loc chiar in aceasta seara.- Conform unor surse citate de Antena3, s-au inregistrat, 137 impotriva si 8 abtineri. Digi24 anunta 282 de voturi pentru, 136 de voturi impotriva si o abtinere.- Viorica Dancila a primit flori de la colegele sale, care au felicitat-o si au aplaudat-o. Premierul desemnat a mers in biroul lui Liviu Dragnea, dupa care a revenit la colegele sale cu care face fotografii.- S-a incheiat votul. Urnele au fost ridicate si duse in camera in care vor fi numarate bilele pentru stabilirea rezultatului.Doamnele din PSD s-au reunit pe holul Parlamentului, unde se imbratiseaza si se felicita reciproc, asteptand sa fie anuntata victoria colegei lor de partid. Viorica Dancila va fi prima femeie premier din istoria Romaniei.- S-a incheiat votul senatorilor, urmeaza deputatii.Faptul ca liderii PSD-ALDE nu au supravegheat introducerea bilelor in urna, asa cum se obisnuia in situatii delicate, arata ca majoritatea parlamentara nu are nici cea mai mica temere ca Guvernul Dancila ar putea sa nu obtina cele 233 de voturi necesare pentru investitura.S-ar putea sa fie, insa, doar o aparenta inselatoare. La tribuna invitatilor si in apropiere de urne se afla Marian Neacsu, secretarul general al PSD, care nu mai este parlamentar si nu are nicio alta calitate decat aceea de a fi unul dintre liderii partidului condus de Liviu Dragnea., presedintele executiv al PSD si senator, cel care a trimis o scrisoare critica la adresa lui Liviu Dragnea in urma cu doua saptamani, a lipsit de la vot.- In timp ce senatorii sunt chemati sa voteze, Liviu Dragnea si membrii Guvernului Dancila se intretin cordial cu invitatii care au participat la sedinta plenului reunit. Patriarhul Daniel si Mugur Isarescu discuta cu Liviu Dragnea sau cu Eugen Teodorovici. Viorica Dancila este imbratisata si felicitata de colegii parlamentari.- Dezbaterile s-au incheiat. Incepe votul pentru Guvernul Dancila.Votul e secret, se exprima prin bile. Pentru ca Guvernul sa fie investit are nevoie de- Revine la microfon- Am ascultat cu foarte mare atentie ce ati spus, ma gandeam la cooperare, la proiecte comune. Am crezut ca macar o parte din cele ce am spus va vibra in sufletul dvs si asa cum am colaborat cu colegii din PE, mai sper ca putem face acest lucru.- Da, doamna Turcan, sunt o femeie demna si pentru asta nu voi renunta la a fi premier, la a apara programul de guvernare si interesele Romaniei.- Va multumesc mult si inca sper in colaborarea cu dvs.- Ia cuvantul- Astazi participam la preluarea presedintiei semestriale a Guvernului de catre doamna Dancila (rasete in sala - n.red.)- Dl Dragnea le-a urat succes tuturor, si lui Tudose, si lui Grindeanu, si lui Ciolos, chiar si mie.- Sunt convins ca in Energie toate proiectele vor fi evaluate, dl Teodorovici va pune la loc fiscalitatea.- Va urez succes, exact cum va ureaza Liviu Dragnea.- Ia cuvantul- Astazi instalam al treilea guvern in 12 luni. Anul 2017 s-a incheiat cu o crestere economica de circa 7%, s-au marit si salarii, si pensii, dar care a fostuita orice membru al aliantei sa spuna: inflatie galopanta, cresterea ROBOR, deficit de cont curent de cca 12 mld euro. Guvernul nu respecta tratatul fiscal pe care Parlamentul l-a ratificat si obiectiv major urmarit de CE, investitiile au fost catastrofale.- Citind programul de guvernare pot spune ca el reprezinta o mare gogoasa, nu este realizabil.- Avem cel mai mare guvern din UE, arata ca un guvern de tara subdezvoltata, in care fiecarul trib sau tribulet trebuie sa i se dea cate ceva. Calitativ, putem observa ca sunt 2-3 oameni valorosi, sunt si cativa oameni bolnavi - au coloana flexibila. Si mai e o categorie de oameni care vorbesc cu dificultate limba romana. De azi nu ii mai cert pe unguri ca vorbesc stricat limba romana, avem si noi unul care taiesi se plimba prin comisii spunand ca e regionalism. Ceva mai ridicol nu am auzit.ministru care era cuumflate a folosit un regionalism. Cam asta e nivelul Guvernului Viorica Vasilica, ma rog la Dumnezeu pentru o viata cat mai scurta a acestui Guvern.enumera cateva dintre realizarile economice ale guvernelor PSD-ALDE in 2017 si spune ca Viorica Dancila are o mare sansa.Vosganian isi exprima speranta ca Tudorel Toader, sustinut de ALDE, va aplica o politica a "pasilor fermi".- Ia cuvantul. "Am numarat, de 74 de ori au mentionat colegii din Opozitie numele lui Liviu Dragnea. Imi vine sa-mi tai barbisonul de invidie si sa imi las numai mustata. Va propun un pact colegilor din Opozitie: dvs ocupati-va de Liviu Dragnea, noi ne ocupam de guvernare", spune el razand, in aplauzele parlamentarilor Puterii., spune ca nu este o situatie obisnuita ca o majoritate sa isi schimbe pentru a treia oara un guvern intr-un an, dar nici nu poate nimeni nega acest drept.- O concluzie: lipsa unui proiect de tara. E irelevant daca pana in 2020 mai votam 4-5 guverne sau daca Opozitia va fi in stare sa faca o propunere viabila, agreata de partidele din Opozitie.- Ma gandesc in fiecare zi la viitorul copiilor mei, la viitorul nostru comun. Sunt foarte ingrijorat.- Parlamentarii UDMR sunt oameni cu convingeri democratice puternice, respectam votul cetatenilor. Am stat de vorba cu toti cei care au dorit sa poarte un dialog cu noi, cei din coalitia majoritara au dorit acest lucru.- Voturile noastre vor fi exprimate in sensul de a mai da o sansa coalitiei PSD-ALDE. Au castigat alegerile si au avut determinarea de a pastra un dialog sincer.spune ca partidul sau va vota impotriva, pentru ca este "singurul lucru normal pe care trebuie sa il facem in aceasta situatie ridicola".- Numarul firmelor care au intrat in insolventa a crescut vertiginos. Aproape 9% din cel mai dinamic motor al economiei a fost omorat de dvs intr-un singur an. Ati nominalizat la Mediul de afaceri un ministru trimis in judecata pentru evaziune si spalare de bani. E infiorator dispretul fata de Romania.. Daca veti reusi, probabil veti petrece Craciunul la Palatul Victoria, daca nu, veti primi o functie grasa, platita tot din banii romanilor. Si Guvernul Tudose, si Guvernul Grindeanu au cazut din cauza legilor Justitiei, care au scos oamenii in strada.- Traim intr-o tara rupta din cauza legilor Justitiei.. E simplu.- Doamna ne-a spus ca astazi nu votam persoane. E si dificil sa faci asta cu un guvern marioneta. Situatia va fi extrem de periculoasa - parlamentul si Guvernul sa se afle sub puterea discretionara a unui singur om. PSD nu mai e un partid, a devenit obedient si slugarnic, la fel cum Partidul Comunist devenise la finalul sau la cheremul lui Ceausescu.- Nu am nici cea mai mica indoiala ca Liviu Dragnea va folosi toata puterea pe care i-o oferiti pentru a prelua Romania pe persoana fizica.- Ne intoarcem de unde am plecat acum 29 de ani. Le multumesc sutelor de mii de romani care au iesit in strada in ultimele 12 luni.Va indemn sa nu renuntati!- Care este cel mai bun mod de a sarbatori 100 de ani de la Marea Unire decat luptand pentru Romania?- Ia cuvantul- Sloganul noului guvern PSD va fi Dragnea-first sau Daddy-first. Adica "Dragnea inainte de toate".- Credeti ca legislatia fiscala trebuie mentinuta?- La summit-ul de la Davos Romania a absentat. Ce urmeaza, instabilitate si consum sau stabilitate si investitii?- In urma cu un an, PSD promitea o guvernare social-democrata si ne-a dat 3. PNL va vota impotriva Guvernului Dancila.- Din partea PNL ia cuvantul deputatul- Intrebarea este daca o femeie poate reusi acolo unde barbatii PSD au esuat. Ar fi interesant, dar sunteti a patra propunere de prim-ministru facuta personal de Liviu Dragnea, care a recunoscut ca are mana proasta la prim-ministri. La LOTO sa fi tras si tot era imposibil sa gresesti de atatea ori.- Daca sunteti o femeie demna, ar trebui sa va rugati sa nu primiti votul astazi, domnul Dragnea v-a comunicat prin vocea dl Tariceanu ca veti fi doar un administrator. E cel mai grav atac constitutional la atributiile unui prim ministru.- Jupanul e in alta parte, deciziile se iau in alta parte, nu la Guvern. In nicio tara democratica nu se mai intampla asta.- E greu de crezut ca veti reusi sa guvernati Romania cu un program peticit.- Ce raspuns aveti pentru milioanele de romani inselati, carora nu le-ati spus ca nu le veti indexa pensia, ca majorarile salariale vor insemna mai multa birocratie?- Va veni momentul in care veti raspunde in fata tarii pentru modul in care ati ajuns sa ii tratati pe cetatenii Romaniei.- UDMR ce face astazi? A dat votul pentru doua guverne PSD-ALDE care nu au adus nimic bun. Vor vota si azi? Sper ca azi vor fi in aceasta sala oameni responsabili.- Incep dezbaterile. Primul inscris la cuvant este, presedintele PSD, care isi citeste discursul:- Guvernul e propus de o majoritate parlamentara rezultata din alegeri democratice.- Echipa guvernamentala are in fata o misiune. Romania e un stat suveran si e de datoria noastra sa aparam aceasta suveranitate atata vreme cat traim. Suveranitatea e o stare de spirit.- Guvernul are misiunea de a face performanta economica, de a creste veniturile, pastrandu-si suveranitatea, adica independenta in gandire. Guvernul trebuie sa guverneze cu profund respect fata de UE, dar asa cum fac toate tarile avansate, Guvernul Romaniei va guverna in primul rand in folosul romanilor.- Investitiile sunt vitale. Avem instrumente puse la punct care sa vizeze atragerea banilor.- Avem ministri experimentati in atragerea fondurilor europene, avem un premier care cunoaste liderii de la Bruxelles. Sunt convins ca Guvernul Dancila se va ocupa de investitii din prima zi de mandat.- Modernizarea institutiilor scolare va continua.- Guvernul e mandatat sa adopte integral obiectivele programului de guvernare.- O guvernare eficienta poate rasturna prognozele agentiilor de rating. Tin sa multumesc domnului prim ministru Mihai Tudose.- Guvernul va da socoteala coalitiei de guvernare si Parlamentului.- Viorica Dancila este un om delicat, e responsabila, capabila sa se dedice total unui scop. Iubeste dialogul, e neconflictuala. A stat 9 ani departe de politica interna, a respirat aer occidental, are practici europene. A cunoscut figuri proeminente.- Cu un guvern puternic in spate, sunt convins ca aceasta doamna va atinge toate tintele de guvernare. Romania trebuie sa ajunga in prima jumatate a celor mai puternice tari europene.- Romanii traiesc astazi mai bine.- Daca in mandatul dvs romanii o vor duce mai bine, daca Romania va fi o tara dezvoltata, inseamna ca v-ati indeplinit misiunea. Va doresc succes!- Viorica Dancila citeste numele viitorilor ministri, care se ridica rand pe rand in picioare, in aplauzele parlamentarilor. Petre Daea, ministrul Agriculturii, starneste ropote de aplauze.isi continua discursul:- Cat timp voi fi prim ministru,, scopul meu e de a simplifica viata in Romania, nu de a o complica.- Voi acorda o atentie deosebita parteneriatelor strategice ale Romaniei, in special cu SUA. Imi doresc ca Romania sa manifeste o deschidere totala in cooperarea internationala.- Voi conduce un guvern politic. Aceasta tara trebuie condusa de cei alesi, nu de catre cei numiti.. Niciun alt centru de putere nu va mai putea spune Guvernului ce are de facut.- Sunt deschisa la dialog cu presedintele Romaniei, va propun sa avem un dialog civilizat. Sa lasam deoparte ironiza, certurile, injuriile.- 2018 sa ramana in memorie ca anul in care am demarat constructia unor proiecte socio-importante- Asteptarile populatiei ma responsabilizeaza in mod deosebit. Voi face tot ce imi sta in putere pentru a convinge romanii ca nu au gresit.- "A treia mare directie este reformarea administratiei si reducerea birocratiei", anunta Dancila.- Viorica Dancila enumera cateva obiective ale mandatului sau, printre care realizarea de investitii, Sanatatea sau dezvoltarea Educatiei.- Premierul desemnat, Viorica Dancila, se adreseaza plenului reunit. "Ma aflu astazi aici pentru a obtine de la dvs votul de investitura. Reprezint vointa politica a coalitiei majoritare din Parlament. Astazi veti vota nu persoane, ci dorinta cetatenilor Romaniei", a declarat Viorica Dancila.Membrii Guvernului Dancila ocupa locurile special rezervate, dupa ce toti candidatii propusi de PSD-ALDE au fost avizati in timp record luni, in comisiile de specialitate.