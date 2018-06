In ce stadiu e urmarirea penala in cazul plangerii lui Orban impotriva premierului Dancila

Ziare.

"A fost inregistrata (plangerea - n.red.) Nu a fost inceputa inca urmarirea penala in rem din ce stiam ieri dupa-amiaza. Urmeaza cu siguranta ca procurorul sa aprecieze daca are nevoie de informatii chiar si neprelucrate de la serviciile de informatii, avand in vedere ca o alta maniera de abordare a unui astfel de dosar nu este posibila", a spus Horodniceanu, raspunzand unei intrebari in cadrul unei conferinte de presa de miercuri.Rugat de jurnalisti sa detalieze modul in care se va derula ancheta in acest caz, Horodniceanu a explicat: "Calea obisnuita de ancheta a unui dosar la DIICOT este delegarea unor politisti. In cazul de fata, ceea ce se reproseaza in plangerea trimisa de domnul Orban sunt aspecte legate de tradare si inalta tradare care, conform dispozitiilor Codului de Procedura Penala, in general pot fi lucrate la nivel de informatii sau la nivel de masuri tehnice cu serviciile de informatii.Daca aceste servicii detin astfel de informatii, pentru ca infractiunile reclamate sunt savarsite deja, nu sunt in curs de savarsire, inseamna ca astfel de informatii, care nu pot fi la dispozitia Politiei, ca nu au cum, se gasesc eventual in portofoliul serviciilor de informatii sau nu. Nu stim. Urmeaza sa vedem. Exista posibilitatea sa existe informatii sau nu.Dar cu siguranta, daca exista, ele ne vor fi trimise chiar si intr-o forma neprelucrata, pentru ca asa spune legea. De asemenea, o parte din documente vor fi solicitate de la Guvern. Asta nu inseamna ca Guvernul va lucra in cauza DIICOT". Presedintele PNL, Ludovic Orban, a depus in luna mai o sesizare la Parchetul de pe langa Inalta Curtea de Casatie si Justitie (PICCJ) impotriva premierului Viorica Dancila, acuzand-o de uzurparea functiei, prezentarea cu rea-credinta de informatii presedintelui Romaniei, inalta tradare si divulgarea de informatii secrete de stat, in legatura cu Memorandumul adoptat de Guvern privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.Plangerea il vizeaza si pe liderul PSD, Liviu Dragnea, acuzat de divulgarea de informatii secrete de stat, dupa ce a facut publice informatiile referitoare la Memorandumul pe tema mutarii ambasadei.Cazul a fost trimis de Parchetul General la DIICOT.