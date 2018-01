Inca un socialist european se delimiteaza de PSD si-i incurajeaza pe romani: Nu va vom lasa singuri

Un alt europarlamentar german a vorbit chiar de infringement din cauza Legilor Justitiei. El a fost amenintat de Dancila

Nu mai tine placa "ati fost dezinformati". Comisia Europeana, mesaj dur pentru Dragnea si Tariceanu: Stim bine care e miza!

Dupa protestele de sambata trecuta cand in Bucuresti si in multe orase din tara si din lume zeci de mii de romani au iesit in strada pentru a apara independenta justitiei, mai multi cetateni le-au scris europarlamentarilor socialisti pentru a le explica ce se intampla acum in tara noastra si pentru a le cere sa se delimiteze de declaratiile si actiunile eurodeputatilor PSD din Parlamentul European.Jo Leinen este unul dintre cei care a raspuns campaniei de scrisori initiata de Paul Milata."Va multumesc pentru scrisoarea dumneavostra in care va exprimati ingrijorarea.. Analizam acest caz saptamana in curs si cea urmatoare si vom prezenta concluziile noastre.Cred ca este pacat ce se intampla in aceasta tara frumoasa cu oameni foarte calzi care au atatea probleme cu elitele lor politice.. Cele mai bune salutari din Europa", este raspunsul lui Jo Leinen, transmis Ziare.com de romanii din comunitatea Rezist Zurich Leinen nu este insa primul socialist european care critica asaltul PSD asupra Justitiei. O reactie foarte dura a venit in decembrie anul trecut de la europarlamentarul german Peter Simon , care avertiza ca modificarile aduse Legilor Justitiei sunt "inacceptabile" si califica situatia din Romania drept "ciudata".Mai mult, atunci Simon se arata "absolut sigur ca evenimentele din prezent sunt cel putin un motiv pentru Comisia Europeana sa se gandeasca mai bine daca e timpul sa deschida o procedura de infringement" impotriva Romaniei.Replica i-a dat-o atunci chiar Viorica Dancila, care cateva saptamani mai tarziu a fost desemnata sa fie al 3-lea premier al coalitiei PSD-ALDE intr-un an. Dancila l-a acuzat ca nu s-a informat inainte sa critice Legile Justitiei si a spus chiar ca va cere ca atitudinea sa sa fie sanctionata in cadrul Grupului S&D.Amintim ca tot Dancila a fost cea care, in februarie anul trecut, a trimis un mail celor 750 de colegi din Parlamentul European in care sustinea ca toate criticile care se aduc OUG 13 ar fi nefondate. Dancila a primit atunci o replica pe masura din partea consilierei unui europarlamentar britanic, care i-a demontat punct cu punct afirmatiile.Replica folosita de Dancila, cum ca cei care critica modificarile la legislatia judiciara sunt neinformati sau dezinformeaza este raspunsul obisnuit al celor de la PSD si ALDE pe acest subiect.De-a lungul ultimului an, timp in care coalitia de guvernare a incercat sa amputeze independenta justitiei prin OUG 13, legea gratierii, recursul compensatoriu, Legile Justitiei, modificarile Codurilor Penale si multe alte initiative de acest fel, numeroase ambasade, oficiali europeni si chiar Departamentul de Stat al SUA au transmis decidentilor de la Bucuresti mesaje de o duritate fara precedent.De fiecare data, insa, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au sustinut ca toti acesti oficiali sunt dezinformati In cea mai recenta replica la o astfel de afirmatie a celor doi sefi ai Parlamentului Romaniei, reprezentantii Comisiei Europene au spus transant ca sunt foarte bine informati si despre procesul de modificare a legilor, si despre miza lor