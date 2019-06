Inlocuitorul lui Valcov la Guvern vrea sa schimbe OUG 114 si OUG 19 printr-o alta... ordonanta

Ziare.

"De principiu a existat o logica a ordonantei 114, am avut cresteri economice chiar de 7%, in 2017, in medie de 4,7% in ultimii sapte ani si o dublare a PIB, iar impozitul colectat de la 600.000 de firme inregistrate la Registrul Comertului a scazut de la an la an, este un paradox", a declarat Borza la Antena 3, citat de Mediafax.El a precizat ca e posibil sa existe o alta ordonanta prin care sa fie anulate partile care nu sunt bune din OUG 114 si OUG 19."Am avut o discutie cu premierul Viorica Dancila joi, m-a rugat sa fac un punct de vedere pe OUG 114, ajustata dupa prin OUG 19. Probabil luni, marti voi prezenta un punct de vedere", a spus Borza, conform Antena 3. "Vom decide daca venim cu o a treia ordonanta, ca fie sa abroge 114 si 19, fie sa pastreze ce este bun din 114 si 19", a adaugat el.Borza a atras atentia si asupra cheltuielilor statului."Avem un comportament comercial de tara bananiera. Exportam cherestea, in loc sa exportam mobila, exportam mineuri de cupru si fier, in loc sa exportam echipamente si utilaje. In locul marile combinate unde intrau opt milioane de muncitori azi vedem malluri sau maracini. Trebuie sa schimbam sau sa prioritizam resursa financiara pe zona asta. Crestere preponderent pe productie si pe spor si nu pe consum si importuri", a precizat consilierul Remus Borza