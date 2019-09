Instanta suspenda decizia premierului de eliberare din functie a unui fost secretar de stat MAI. Sotia demnitarului lucreaza la IJ

Cine a dat decizia

a fost schimbat din functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne printr-o decizie a premierului, publicata in Monitorul Oficial pe 14 august. Eliberarea din functie a acestuia a avut loc cu o zi inainte ca fostul ministru de Interne, Carmen Dan, sa demisioneze din functie. Pe 20 august, Adrian Petcu a contestat in instanta decizia de eliberare din functie, iar magistratii Curtii de Apel Bucuresti au dispus suspendarea deciziei premierului prin care acesta a fost schimbat. Decizia este fara cale de atac."Admite cererea de suspendare provizorie a executarii efectelor Deciziei nr.201/14.08.2019 emisa de Prim-Ministrul Romaniei.Pronuntata in sedinta publica azi, 30 august 2019", este minuta deciziei, potrivit portalului instantelor. Decizia a fost data in camera de consiliu. Urmatorul termen in proces este stabilit pentru 11 septembrie.Potrivit unor surse judiciare, decizia in acest caz a fost luata de judecatorul Nicoleta Nolden.Recent, magistratul a dat o alta decizie mediatizata. Ea a obligat Sectia pentru procurori din cadrul CSM sa acorde procurorului Zarafina Puiu, de la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ), avizul anual pentru mentinerea in functie dupa implinirea varstei de 65 de ani.Conform CV-ului publicat pe site-ul MAI, din 26 octombrie 2018, Adrian Petcu a coordonat Directia Generala pentru Relatiile cu Institutiile Prefectului, Directia Generala de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, Institutiile Prefectului.Anterior el mai ocupase functiile de prefect al Capitalei, prefect al judetului Ilfov si a lucrat in functia de consilier superior in Prefectura Ilfov.Sotia lui Adrian Petcu este judecatorul Roxana Ioana Petcu. Aceasta lucreaza in prezent la Inspectia Judiciara, iar anterior a lucrat la Serviciul resurse umane pentru instantele judecatoresti din cadrul CSM.Inainte de a ajunge in CSM, Roxana Ioana Petcu a fost presedinte al Judecatoriei Buftea si Tribunalului Ifov.