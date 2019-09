Internautii au luat cu "asalt" postarea lui Dancila despre candidatura la Cotroceni: Mii de felicitari pentru ... Kovesi

Ziare.

Dupa ce Laura Kovesi a fost votata pentru functia de procuror-sef european cu o majoritate covarsitoare in Consiliul Uniunii Europene, in pofida anuntului clar al lui Dancila ca a dat mandat ca Romania sa nu o sustina, internautii au postat la anuntul premierului despre candidatura sa felicitari, dar pentru Kovesi.Iata cateva dintre comentariile internautilor:- "Doresc sa o felicit pe aceasta cale pe doamna Kovesi".- "Felicitari Romania! Codruta Kovesi ESTE procuror-sef european!".- "A reusit Kovesi!!! Treceti pe la farmacie sa va luati calmante?".- "Sunt mandra ca cel mai tare procuror european este 'un roman'. Felicitari Kovesi!".- "Mult spor doamnei Kovesi! Poporul este alaturi de ea si impotriva PSD!".- "Multumim Europa pentru desemnarea Laurei Kovesi la sefia parchetului European".- "Sunt aici doar ca sa ma bucur pentru Kovesi".- "Daca L.C. Kovesi a fost votata procuror sef, sa nu uitati s-o felicitati, in calitate de prim ministru care iubiti toti romanii".- "Nesustinerea lui Kovesi va atarna ca o piatra de moara pe umerii tai pentru multi ani de acum inainte!".- "Felicitari pentru decizia din Coreper in favoarea Laurei Codruta Kovesi. O noua victorie a Guvernului Romaniei! Aaaa, scuze, parca ieri spuneati ca i-ati dat mandat ambasadorului la UE sa voteze impotriva ei".Amintim ca Laura Codruta Kovesi a fost votata, joi, pentru functia de procuror-sef european cu o majoritate covarsitoare in Consiliul Uniunii Europene.Astfel fosta sefa a DNA a fost desemnata candidatul comun al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene (17 voturi din 22), dupa intrunirea COREPER de joi, la capatul unor luni in care negocierile au fost bruiate de zgomotul de la Bucuresti si de tentativele Guvernului Dancila de a o compromite pe Kovesi, prin orice mijloace.A.G.