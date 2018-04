La Tel Aviv, Viorica Dancila e "salutata", nu aplaudata, in problema mutarii ambasadei Romaniei

Benjamin Netanyahu nu face presiuni asupra Romaniei in privinta mutarii ambasadei

Tensionarea relatiilor dintre Rusia si Israel, o veste proasta pentru Liviu Dragnea

Premierul israelian, chiar daca isi doreste ca Uniunea Europeana sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a statului Israel, realizeaza ca presiunea politica asupra unui stat partener cum e Romania reprezinta o arma cu doua taisuri.In plus, diplomatia israeliana e informata despre situatia lui Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, dar si relatia acestuia cu premierul Dancila.Nici reprezentantii ministerului de Externe din Romania si nici cei din Israel nu doresc sacrificarea unui parteneriat care merge foarte bine doar pentru a crea un context favorabil unui politician de la Bucuresti care are probleme cu Justitia. La randul sau, Benjamin Netanyahu este cercetat pentru acte de coruptie de catre politie, iar acum asteapta decizia procurorului general in ce priveste punerea sa sub acuzare.Conform unui comunicat de presa, facut public de Guvernul Romaniei dupa intalnirea dintre cei doi premieri, se precizeaza ca parteneriatul dintre cele doua state "va permite elaborarea de proiecte comune in cercetare, sanatate, telemedicina, inovatie antreprenoriala pentru domenii high-tech, stimulandu-se astfel interesul reciproc al comunitatilor de afaceri din cele doua tari".In ultimul paragraf al textului se aminteste de faptul ca "premierul israelian a salutat adoptarea de catre Guvernul Romaniei a cadrului de lansare a dezbaterii privind relocarea ambasadei Romaniei la Ierusalim". "A saluta", in limbaj diplomatic, inseamna "a constata", iar aceasta constatare nu angajeaza cu nimic guvernul israelian.Discutia despre vizita de doua zile a premierului Viorica Dancila este descrisa de presa locala , dar nu exista informatii despre o eventuala intalnire oficiala dintre Liviu Dragnea, presedintele PSD, si Benjamin Netanyahu, premierul israelian.Anuntul ca Vladimir Putin a decis trimiterea de rachete S-300 pentru a inlocui intregul sistem de aparare antiaeriana din Siria a captat intreaga atentie a opiniei publice din Israel. Miscarea facuta de Rusia este vazuta la Tel Aviv ca un act de ostilitate si o amenintare la adresa sigurantei Israelului.Ministrul Apararii Avigdor Liberman a declarat pentru cotidianul Times of Israel ca in cazul in care "rachetele S-300 vor fi folosite impotriva avioanelor de lupta ale fortelor aeriene israeliene, sistemul defensiv adus de Rusia va fi distrus".In acest context al tensionarii relatiilor diplomatice dintre Putin si Netanyahu e greu de crezut ca subiectul mutarii ambasadelor mai ocupa rolul cel mai important pe agenda politica, iar o deteriorare a relatiilor dintre Israel si Uniunea Europeana din cauza acestui subiect e ultimul lucru pe care-l urmareste in acest moment diplomatia israeliana. Secretomania din Romania in jurul vizitei doamnei Dancila, dar si sosirea misterioasa a lui Liviu Dragnea in Israel de la Tallin, Estonia, precum si decizia de ultim moment a ministrului de Externe Theodor Melescanu sa o insoteasca pe sefa Executivului in aceasta vizita sugereaza tensiuni in interiorul guvernului pe marginea "memorandumului secret" in care se propune mutarea ambasadei.E greu de spus cum va continua in Romania aceasta poveste, dar, pare ca Liviu Dragnea nu se astepta la reactia rapida si fara echivoc a Comisiei Europene si nici la "tradarea" lui Calin Popescu Tariceanu pe acest subiect, atunci cand a declansat aceasta operatiune politica.