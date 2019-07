Dancila, contrata dur in Parlamentul European la prezentarea bilantului: Guvernul dvs nu se ridica la inaltimea UE!

LIVE

Programul vizitei de lucru

In programul premierului a figurat si o intalnire cu noul presedinte al Parlamentului European, David Sassoli.Interventia premierului Dancila in PE a fost programata sa inceapa la ora 16 si a avut loc intr-o sala aproape goala.In discursul sau, sefa Executivului a vorbit despre realizarile Guvernului de la Bucuresti si ale functionarilor care si-au indeplinit sarcinile. La randul lor, reprezentantii grupurilor politice au laudat si au criticat presedintia rotativa a Romaniei.Cel mai dur a fost Phillipe Lamberts (Verzi), care a reamintit in sedinta de plen reprimarea brutala a mitingului din 10 august de la Bucuresti si atacurile la adresa justitiei lansate de PSD-ALDE.La randul sau, Dragos Tudorache (Renew) a cerut explicit presedintiei finlandeze, care abia a demarat, sa deblocheze negocierile pentru functia de procuror sef european, pentru care candideaza Laura Codruta Kovesi.- Sedinta este inchisa. Viorica Dancila este felicitata de eurodeputatii PSD care au mai ramas in sala, printre care Carmen Avram, Claudiu Manda sau Tudor Ciuhodaru.De asemenea, Viorica Dancila este asezata in mijlocul grupului de catre Maria Grapini pentru fotografiile de final.revine la microfon si le multumeste tuturor pentru aprecieri, subliniind conditiile dificile in care Romania a detinut presedintia rotativa: Brexit, alegeri etc."Romania a facut pasi inainte. Pentru Romania este un motiv de sarbatoare, pentru intregul popor, pentru toti cei care cred in Romania si vor sa reprezinte Romania cu demnitate", a spus ea.Sefa guvernului de la Bucuresti spune ca e nevoie de coeziune si ii da replica lui Dragos Tudorache, spunand ca nu functionarii au obtinut rezultatele bune, asa cum a sustinut el, pentru ca ei au fost condusi de Guvern."Cu oameni ca dvs nu vom aduce un plus Romaniei. Lasati problemele acasa, nu veniti cu ele in PE, pentru ca ele nu aduc un plus de imagine tarii noastre", sustine Dancila.Viorica Dancila ii spune lui Tudorache ca nu cunoaste anumite aspecte din activitatea institutiilor europene si subliniaza ce "pe timpul presedintiei o tara nu poate interveni, trebuie sa fie un facilitator".Reamintim ca Dragos Tudorache a lucrat timp de mai bine de zece ani in cadrul Comisiei Europene si s-a ocupat de negocierile pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen.Viorica Dancila mai sustine ca e nevoie ca "magistratii sa gaseasca consensul", iar politicienii doar sa il implementeze, referindu-se la schimbarile de legislatie din tara.- Maros Sevcovic primeste din nou cuvantul si admite ca trebuie facute progrese in ceea ce priveste partea sociala (salariul minim, imbunatatirea condiilor de munca in UE etc) . El subliniaza profesionalismul functionarilor romani si spune ca "s-au facut multe intr-un timp record", intr-un an crucial, cu alegeri.si Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) aduc, de asemenea, diverse laude si critici presedintiei rotative detinute de Romania.Cel din urma ii cere Vioricai Dancila sa puna capat transportului de animale (oi si vitei. n.red.) catre Golful Persic, atentionand guvernul de la Bucuresti ca trebuie sa respecte regulile UE.La randul sau,incepe prin a o felicita pe Simona Halep pentru victoria obtinuta la Wimbledon si acuza UE, printre altele, ca divizeaza, in loc sa uneasca.felicita Romania pentru rezultate, dar remarca faptul ca unul dintre cele mai importante dosare nerezolvate inca de Consiliul UE se refera la azil si migratie.El afirma ca guvernul de la Bucuresti "s-a remarcat reprimand cu brutalitate o manifestatie pasnica", este "obsedat de faptul ca justitia trebuie controlata, recomandarile Comisiei de la Venetia nu sunt respectate"."Spectacolul pe care il da guvernul dvs dumneavoastra nu este cel mai bun, nu se ridica la inaltimea UE", a acuzat el.. Eurodeputatul PLUS ii felicita pe "profesionistii din spatele scenei, pentru munca depusa", dar critica guvernul de la Bucuresti, "mult prea preocupat de problemele cu justitia ale liderilor sai", dar si pentru retorica populista, "drastic sanctionata la vot in 26 mai".Tudorache subliniaza, printre altele, ca "este nevoie de"."Astept de la presedintia finlandeza de a veni cat mai repede la masa negocierilor pentru a ajunge la un acord", subliniaza eurodeputatul PLUS.remarca faptul ca sala este aproape goala.- In numele, care subliniaza eforturile depuse de Romania, mai ales in contextul plecarii Marii Britanii din UE. Acesta subliniaza succesul inregistrat de Romania la summit-ul de la Sibiu.Romania primeste felicitari si din partea, din care face parte si PSD."A fost una dintre presedintiile cele mai rodnice, guvernul dvs a dat dovada de buna credinta, ati inlesnit multe acorduri", spune, printre altele, Iratxe Garcia Perez.- Rand pe rand, iau cuvantul si ceilalti invitati, printre care si, care multumeste Romaniei pentru eforturile facute in ultimele 6 luni."Felicit presedintia romana, pe presedintele Klaus Iohannis, pe premierul Dancila, pe ministri si pe ambasadoarea Luminita Odobescu pentru rezultate. A fost un sprint politic, ati reusit sa incheiati 95 de dosare in primele 100 de zile de mandat", a subliniat acesta, printre altele."Romania ar trebui sa fie un membru cu drepturi depline al zonei Schengen. Statul de drept si combaterea coruptiei sunt foarte importante pentru ca oamenii merita aceasta sansa", a mai spus el.isi sustine interventia in plenul PE, urandu-le succes noilor eurodeputati.Alte declaratii:- Am considerat necesar ca toate actiunile noastre sa fie construite in jurul coeziunii ca valoare comuna europeana.- Romania a demonstrat ca poate performa cu succes: 90 de dosare finalizarte si aproximativ 2.500 de evenimente organizate.- Ne-am dorit sa avem rezultate vizibile, durabile. Aceste rezultate confera o identitate veritabila primei noastre presedintii.- Am reusit sa facem un salt calitativ. De aici inainte vor fi posibile verificari mai eficiente la frontiere.- Am reusit finalizarea negocierilor pe o serie consistenta de dosare. Rezultatele concrete inregistrate in domenii precum piata interna sunt elemente care vor ramane puncte de reper.- Provocarile erei digitale, din care cea a AI, au fost abordate prin primul set de concluzii.- Am urmarit plasarea intereselor cetateanului in centrul viziunii noastre.- Am adoptat directiva privind interconectarile in domeniul gazelor naturale cu state terte.- Am consolidat mandatul Agentiei europene de frontiera. Transmitem un semnal clar ca sistemele de informatii la nivel european trebuie sa se completeze reciproc.- In domeniul migratiei am depus eforturi pentru avansarea negocierilor privind politica de azil.- Am finalizat negocierile pentru functionarea ofiterilor de legatura in materie de migratie.- S-au obtinut rezultate in Balcanii de vest, Parteneriatul estic, regiunea Marii Negre.- Promovarea egalitatii de sanse si de gen este un obiectiv major.- Ne-am asumat ca vom actiona in sensul consolidarii proiectului european.- M-am implicat personal si cu toata daruirea, si dintr-o motivatie personala determinata de atasamentul profund la proiectul european.- Vom actiona in continuare de o maniera pragmantica pentru promovarea principiilor din declaratia de la Sibiu si ramane profund atasati principiilor democratice si statului de drept.- Romania a confirmat statutul de membru cu drepturi depline, ceea ce arata legitimitatea noastra de incheiere a MCV.- Urez succes presedintiei finlandeze.- Viorica Dancila a fost intampinata de, presedintele PE, intr-o atmosfera destul de fada, foarte putini jurnalisti fiind prezenti. De altfel, nici Comisia Europeana nu va fi reprezentata la dezbatere de presedintele Juncker, relateaza corespondentul Ziare.com.Premierul este insotit in vizita sa de lucru de mai multi ministri, printre care Eugen Teodorovici (Finante), Ecaterina Andronescu (Educatie) si Sorina Pintea (Sanatate).Potrivit programului transmis de Guvern, la ora locala 14:25 (15:25 - ora Romaniei), delegatia condusa de prim-ministrul Viorica Dancila va fi intampinata de catre David Sassoli, presedintele Parlamentului European, la sediul institutiei europene.De la 14:30 (15:30 - ora Romaniei), premierul Dancila va avea o intrevedere cu David Sassoli.Ulterior, la ora 15:00 (16:00 - ora Romaniei), Viorica Dancila va avea o interventie in plenul Parlamentului European.Pe lista vorbitorilor mai apar diversi reprezentanti ai grupurilor politice, printre care si Dragos Tudorache (PLUS), care va vorbi din partea Renew Europe.