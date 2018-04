LIVE Iohannis a vorbit o ora cu Dancila si Olguta Vasilescu de pensii si salarii. Inca nu stim concluziile

LIVE TEXT

Seful statului a declarat, la inceputul intalnirii, ca vrea sa afle cum s-a ajuns la proteste din partea multor categorii de salariati, printre care amintim medicii si colegii din sistemul public de sanatate, politistii sau angajatii din penitenciare. Legea Salarizarii promitea cresteri substantiale de venit, care au fost apoi amputate de trecerea contributiilor in sarcina angajatului sau plafonarea sporurilor.In ceea ce priveste pensiile, modificarea procentului la Pilonul II (de la 5,1% la 3,75%) a diminuat contributiile, chiar daca guvernantii au dat asigurari ca acest lucru nu se va intampla.Discutiile au durat aproximativ o ora, insa niciuna dintre parti nu a facut declaratii de presa. Asadar, inca asteptam sa vedem ce a vorbit Iohannis cu premierul si ministrul Muncii si care au fost concluziile.- Intalnirea dintre presedinte, premier si ministrul Muncii s-a incheiat, discutiile privind salariile romanilor durand aproximativ o ora. Niciuna dintre parti nu a facut declaratii de presa la final, asa ca inca asteptam sa aflam concluziile discutiilor.- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la inceputul intalnirii, ca "lucrurile au evoluat", iar primele concluzii pot fi trase."Am vrut, asa cum am convenit impreuna, sa avem o discutie pe tema salarizarii. Lucrurile au evoluat si dupa un prim trimestru de aplicare a legii, cred ca putem sa tragem primele concluzii. Pe de alta parte, vedem ca exista categorii de salariati nemultumiti, vedem ca exista manifestari sindicale si vreau sa ma edificati", a declarat seful statului, facand referire la protestele din ultima perioada, desfasurate din cauza masurilor luate de Guvern dupa ce a fost data Legea Salarizarii.- Premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, au ajuns la Palatul Cotroceni. Prima explicatie a prim-ministrului despre Pilonul II de pensii a venit, marti, la aproape o saptamana de cand romanii s-au trezit cu contributiile taiate."Se pare ca nu au crescut salariile peste tot", e motivatia pe care Dancila o ofera pentru scaderea contributiilor. Consultantii fiscali spun insa ca aceasta este "o minciuna ordinara", pentru ca scaderea contributiilor la Pilonul II de pensii s-a inregistrat si acolo unde angajatorul a majorat in mod corespunzator venitul brut al angajatului.- Viorica Dancila a confirmat ca discutiile pe care le va purta astazi cu presedintele Klaus Iohannis se vor axa pe salarizare si pe buget, acestea fiind "subiectele la modul general"."Da, merg la Cotroceni, mi se pare firesc. Vreau sa am o colaborare buna cu presedintele. (...) Discutiile se vor axa pe salarizare, pe buget. Cam astea sunt subiectele la modul general. Dupa ce o sa vorbesc cu domnul presedinte, o sa va dau mai multe detalii. Am discutat despre acest lucru cand am avut CSAT, deci acum doua saptamani.Am vorbit de atunci despre o intalnire pentru a discuta aceste subiecte. Deci nu este o invitatie de care nu stiam sau este o surpriza. Am discutat atunci. Ramanea sa stabilim doar data", a declarat Dancila, care a participat, alaturi de ministrul de Interne, Carmen Dan, la manifestarile organizate de Ziua Jandarmeriei in Parcul Carol.