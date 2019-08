Dancila, cuvinte dure la adresa lui Iohannis si a Opozitiei, dupa respingerea remanierii. Merge cu guvernul in Parlament

LIVE TEXT

Dancila s-a aratat dezamagita de declaratiile si decizia presedintelui si a anuntat ca guvernul pe care il conduce va merge mai departe si se va duce in Parlament pentru o obtine sustinerea necesara.Premierul a folosit cuvinte dure la adresa presedintelui Klaus Iohannis, dar si a liderilor Opozitiei si ai ALDE si ProRomania. A vorbit despre lasitatea domnului Tariceanu, minciunile domnului Ponta, plangerile penale din partea domnului Orban, jignirile domnului Barna si atacurile domnului Iohannis si a dat asigurari ca se va lupta cu toti acesti "barbati de stat ai Romaniei".Viorica Dancila s-a aratat deranjata si de faptul ca presedintele Iohannis a numit "guvern corupt" guvernul pe care il conduce si i-a cerut sa aduca dovezi pentru aceasta afirmatie.- Am urmarit cu profunda dezamagire spectacolul oferit de candidatul la prezidentiale, Klaus Iohannis, care din pacate nu si-a inteles rolul constitutional nici dupa 5 ani de ocupare a functiei de presedinte al Romaniei.- Atitudinea domnului Iohannis nu este deloc surprinzatoare, de doi ani si jumatate se foloseste de functia pe care o detine pentru a impiedica, bloca si critica fara fundament real acest Guvern.- Domnul Iohannis a inlocuit datoria constitutionala de mediator intre partidele politice, cu cea de sabotaj.- Presedintele nu a inteles nici de aceasta data cata nevoie are Romania de maturitate din partea clasei politice, de stabilitatea institutiilor statului care trebuie sa functioneze indiferent de interesul electoral.- Este un comportament la fel de imatur si egoist ca cel al domnului Tariceanu. Unul abandoneaza guvernarea, altul blocheaza numirea ministrilor.- In ciuda tuturor acestor obstacole din ultimele zile si a tuturor acestor domni cu pretentii de "barbati de stat" care, din considerente electorale, mentin instabilitate, noi- Si spun acest lucru nu pentru ca ne tinem de scaune, asa cum declara unii, ci pentru ca avem o responsabilitate fata de tara si fata de romani, avem responsabilitatea de a ne duce programul de guvernare pana la capat, cum am promis in 2016.- Asa cum am spus de nenumarate ori, mai avem multe lucruri de facut pentru tara, nu am avut o guvernare perfecta, dar am avut o guvernare eficienta.- La fel ca ieri, domnul Iohannis isi aduce singur laude si ne garanteaza ca Romania este o tara stabila in timp ce face tot posibilul sa o destabilizeze, blocand sistematic activitatea acestui guvern. Avem un presedinte care a reusit contraperformanta de a bloca de nenumarate ori guvernul refuzand ministri dupa bunul plac.- Avem un presedinte care nu a avut niciodata incredere in acest guvern si as vrea sa ne reamintim de Presedintia Consiliului UE, care a debutat cu criticile domnului Iohannis si care s-a incheiat cu aprecierea tuturor statelor membre si nu numai.- Daca domnul Iohannis considera ca acest guvern a esuat pentru ca a crescut pensiile si salariile, a generat una dintre cele mai mari cresteri economice din Uniunea Europeana, a dus somajul la un minim istoric si a crescut considerabil investitiile, inseamna ca un guvern de succes este ceea ce ne propune opozitia pe care el o incurajeaza: taieri de pensii si salarii, eliminarea sprijinului pentru angajati, taierea veniturilor specialistilor din IT, renuntarea la dreptul de proprietate si convietuirea in grupuri. Aceasta este viziunea presedintelui pentru un guvern de succes?- Este de-a dreptul revoltator faptul ca domnul Iohannis foloseste de la tribuna oficiala a Administratiei Prezidentiale expresia "guvern corupt".- Ii asigur pe toti romanii ca in ceea ce ma priveste, nu a existat niciun act de coruptie si nicio problema de ordin juridic care sa umbreasca activitatea mea.- Acest guvern pe care domnul Iohannis il considera incompetent este acelasi guvern laudat de presedintele Trump pentru performantele economice, este acelasi guvern laudat de toate statele membre ale Uniunii Europene si de toti oficialii europeni pentru buna gestionare a Presedintiei Consiliului UE, acelasi guvern care a crescut veniturile oamenilor si a facut investitii in aproape toate comunitatile locale.- Este acelasi guvern care a obtinut increderea cetatenilor prin votul din 2016, pentru ca acel vot a dat sustinerea parlamentara pentru guvernul de astazi. Nu voi accepta niciodata ca votul romanilor sa fie discreditat.care nu au inteles ca lupta politica e pe proiecte si nu pe cine tipa sau jigneste mai tare.- Daca toti acesti oameni politici care conduc acest stat si care au putere in partidele lor se pozitioneaza impotriva unui singur om, inseamna casi care vor echilibru, consens si oameni responsabili in functiile de conducere ale statului.- Ne vom duce cu demnitate mandatul pana la capat si vom avea curajul sa ne uitam in ochii romanilor pentru ca nu am luat niciodata vreo masura impotriva lor.****Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca respinge "in integralitate" remanierea propusa de premierul Viorica Dancila, precizand ca propunerile primite sunt inacceptabile."Nu accept nici o propunere de remaniere din partea acestui guvern, nu doar pentru ca acest guvern si-a schimbat componenta politica, ci pentru ca propunerile pe care le-am primit sunt pur si simplu inacceptabile. Asadar, resping in integralitate remanierea propusa de premier", a declarat seful statului.In acelasi timp, Klaus Iohannis a cerut guvernului sa mearga in Parlament pentru a cere un nou vot de incredere."Actualul guvern are nevoie de o noua confirmare in Parlament, printr-o procedura pe care le solicit sa o declanseze", a subliniat presedintele.Klaus Iohannis i-a atacat dur si pe cei de la ALDE, afirmand ca sunt la fel de vinovati ca cei de la PSD pentru esecul guvernarii.Potrivit sefului statului, "incercarile ALDE de a se spala acum pe maini si de a se tine departe de aceasta guvernare sunt pur si simplu ridicole"."Dupa ce ai stat la aceeasi masa cu PSD si ai luat masuri impotriva romanilor si a Romaniei, dupa ce ai girat masacrarea legilor justitiei si adoptarea de masuri economice gresite, nu mai pacalesti pe nimeni ca nu esti vinovat", le-a transmis Iohannis celor de la ALDE.Pana la acest moment, nu a existta o reactie oficiala din partea PSD sau a guvernului, doar cativa lideri social democrati opinand ca Viorica Dancila ar putea sesiza CCR si aratandu-si increderea ca guvernul va obtine un vot de incredere in parlament, iar in cazul in care executivul ar pica, Viorica Dancila va ramane in cursa pentru prezidentiale.Citeste Reactiile din PSD, dupa anuntul presedintelui Iohannis: Dancila poate sesiza CCR, va ramane in cursa prezidentiala, chiar daca o sa pice guvernul