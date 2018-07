Liviu Dragnea are demisia Vioricai Dancila. Niciun social-democrat nu vrea prim-ministeriatul

Ziare.

com

Atunci toata lumea e fericita, in mod obligatoriu, dupa excelentul titlu al lui Norman Manea, scriitor roman fugit de mediocritate tocmai in Statele Unite, unde a avut o cariera universitara temeinica si unde va fi inmormantat, alaturi de insotitorul lui in amicitie, Philip Roth. Puterea asta mediocra, incapabila sa evolueze, sa invete, sa devina meritocratica are nevoie sa suprime valoarea, sa inlature asadar sus-ul, si sa proclame jos-ul, subterana, prostia drept dezirabile social.In cazul cel mai inofensiv, e vorba despre impostura. In cel mai grav, insa, deja e ticalosie si nimic, dar nimic nu este mai parsiv si mai periculos pentru om si societate decat prostia devenita ticaloasa.E o introducere lunga pentru a putea explica noua isprava a prim-ministrului Viorica Dancila, de asta-data cu implicatii diplomatice si geopolitice deloc confortabile Romaniei. Aflata in Muntenegru, a carui capitala este Podgorita, doamna Dancila a sustinut, in declaratia oficiala, ca este primul premier roman care, iata, viziteaza capitala Pristina. Pristina, insa, nu este doar capitala altui stat, Kosovo, ci a unui stat pe care Romania nu l-a recunoscut oficial si care are un statut extrem de vulnerabil in Balcani.Langa prim-ministrul Romaniei, stat care are pretentia - exprimata chiar de presedintele Klaus Iohannis - unei pozitii diplomatice de forta in regiune, a stat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a carui cariera diplomatica ramane una consistenta, desi cu (prea multe) compromisuri politice de traseu. Doar perspectiva unei pensionari linistite il poate face pe Teodor Melescanu - repet, un diplomat de cariera - sa legitimeze un prim-ministru nu doar fara notiuni elementare de gramatica, geografie, geopolitica, ci periculos pentru tara. Pentru ca de asta-data Viorica Dancila nu s-a mai compromis pe sine, ci a compromis nepermis tara.Problema esentiala a Vioricai Dancila nu este insa propria inocenta intelectuala, ci prizonieratul intr-o functie care o impiedica asa cum te impiedica pantofii cu cateva masuri bune mai mari. Macar atat va fi inteles si ea, ca e ridicola, rizibila, batjocorita de seful de partid, Liviu Dragnea, hohotita la colturi de propriii ministri. Un golem neispravit, incapabil de revolta minima in fata demiurgului rau.Liviu Dragnea are, fireste, demisia Vioricai Dancila pe masa. A scris-o el insusi si nici nu conteaza prea mult. Imi spunea sociologul Alin Teodorescu, intr- un interviu recent , ca niciun social-democrat onorabil nu poate cautiona PSD-ul condus de Liviu Dragnea. Niciun social-democrat decent, cu notiuni politice si diplomatice, nu vrea functia Vioricai Dancila. Abia acum, la aproape trei decenii de postcomunism si alte aproape cinci de dictatura, a reusit comunismul de factura noua sa distruga social-democratia romaneasca.Revin insa la dialogul celor doi, Gabriel Liiceanu si Mario Vargas Llosa, publicat intr-un volum din care citez acum din memorie. Ce fac mediocrii, cei incapabili sa devina mai buni, atunci cand ajung la putere? Planteaza resentimente si apoi arata cu degetul dusmani imaginari pe care multimea sa ii urasca in cor. Si treptat, aruncand minoritatile - intelectualii, ONG-urile, criticii - hrana in arena, raman doar cei slabi, care, fiind partasi la crime, devin complici si astfel incapabili de libertate, pentru ca vinovatia asta colectiva ingheata o societate.Sigur, sunt tuse groase, dar trebuie sa recunoastem cu totii cate ceva din aceasta poveste in care sus-ul, mai-bunul, valoarea sunt dusmanite si scuipate, pentru ca prostia ticaloasa sa fie fericita.