Manualul unic de geografie de clasa a VI-a contine grave erori. USR ii cere lui Dancila sa-l plateasca din propriul buzunar

"Guvernul Dancila - Dragnea a ales sa raporteze ca manualele scolare sunt gata la timp, indiferent de calitatea acestora si de efectele nocive pentru viitorul educatiei din Romania. Liviu Pop, presedintele Comisiei de Invatamant din Senat, ministrul Educatiei Valentin Popa si Viorica Dancila, cel mai incult premier al Romaniei post-decembriste, sunt principalii responsabili pentru greselile grosolane din manualul de Geografie pentru clasa a VI-a.Trebuie sa-si dea demisia din functiile pe care le ocupa si sa plateasca din buzunarul propriu tiparirea celor 1,6 milioane de exemplare", transmite senatorul USR Mihai Gotiu, membru in Comisia pentru Invatamant, potrivit unui comunicat de presa al USR.In manualul de geografie pentru clasa a VI-a sunt greseli de tipul plasarii pe harta a orasului Turnu Magurele in locul orasului Drobeta - Turnu Severin, Marea Moarta a ajuns in locul Marii Rosii, Insula Ascension a devenit Asuncion, iar Tasmania a fost botezata Vanuatu."Erorile reprezinta imaginea grotesca a iresponsabilitatii si incompetentei guvernarii PSD-ALDE. Si o dovada in plus ca gafele unui premier care confunda Podgorita cu Pristina ori Campul lui Horea de la Alba Iulia cu Campia Libertatii de la Blaj nu sunt intamplatoare, la fel cum nu sunt intamplatoare toate agramatismele ministrului Educatiei.Promovarea imposturii a devenit politica de stat, consfintita oficial in aceasta vara, cand acelasi Guvern l-a propus pe fostul ministru al Sanatatii Mircea Beuran, primul caz notoriu de plagiat dovedit, in conducerea unui consiliu (CNATDCU) care se ocupa de analizarea plagiatelor!", a precizat Mihai Gotiu.USR a atentionat in repetate randuri ca procedura de elaborare a manualelor pentru anul scolar 2018/2019 este ilegala si ca va afecta calitatea acestora."Partidele din opozitie au contestat la CCR si au obtinut anularea legilor Editurii Unice si a Manualului Unic, dar acest lucru nu a impiedicat Guvernul PSD si ALDE sa continue procedura abuziva de elaborare a manualelor.De asemenea, USR a solicitat, la inceputul anului, o ancheta a Corpului de Control al primului-ministru legata de modul de elaborare a manualelor, dar Viorica Dancila a refuzat aceste lucru.Iresponsabilitatea cu care Guvernul Dancila a tratat problema manualelor scolare si rezultatul al acestui mod de rezolvare a problemei, demonstreaza, o data in plus, ca singura preocupare reala a Coalitiei PSD - ALDE este de a-si proteja liderii cu probleme penale, nu viitorul cetatenilor romani si al Romaniei, care depinde intr-o masura esentiala de calitatea educatiei", se mai arata in comunicatul USR.Mai multe greseli au fost depistate in noul manual de Geografie pentru elevii din clasa a VI-a, iar Editura Didactica spune ca le va corecta, insa doar in manualele digitale, exprimandu-si increderea ca acestea "nu sunt recurente". Asociatia Parintilor condamna erorile si le considera "inadmisible".Citeste si CCR: Legea manualului scolar e neconstitutionala