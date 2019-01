Mesaj de la Bruxelles pentru Dancila: Guvernul roman sa isi demonstreze angajamentul impotriva coruptiei

Ziare.

com

"Romania lanseaza oficial, astazi, presedintia Consiliului UE. Conducand o tara in care in jur de 40 de miliarde de euro pe an se pierd din cauza coruptiei, Guvernul roman ar trebui sa profite de ocazia Presedintiei pentru a-si demonstra angajamentul fata de lupta impotriva coruptiei, pentru statul de drept si pentru valorile europene - in Romania si in intreaga Europa!", scrie Ska Keller, copresedinta grupului verzilor din Parlamentul European, pe pagina sa de Facebook.Ea aminteste ca oamenii care au manifestat in strada au aratat clar ca vor sa stopeze coruptia."Iar restul Europei se uita", incheie Keller.Tot joi, Nathalie Loiseau, ministrul francez al Afacerilor Europene, a discutat cu prim-ministrul Viorica Dancila despre "ingrijorarile unor institutii europene si internationale privind evolutiile judiciare in Romania". "Statul de drept este un element fundamental pentru toate statele membre ale Uniunii Europene si este unul dintre criteriile luate in considerare la aderare. Autoritatile romane stiu acest lucru si isi sustin cu tarie atasamentul la statul de drept", a declarat ea dupa intalnirea cu presa la Ambasada Frantei de la Bucuresti.