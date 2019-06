Nicio sansa pentru spitalele regionale. Nu mai sunt bani, anunta Viorica Dancila

Ziare.

Viorica Dancila a declarat, marti seara, la Romania TV, ca a avut o discutie, pe acest subiect, cu comisarul European Corina Cretu."Am avut o discutie cu doamna comisar european Corina Cretu, la Guvern, legata de cele trei spitale regionale, pentru mine ca premier, pentru Guvernul Romaniei era foarte important sa avem cele trei spitale. Pentru cele trei spitale a fost alocata suma de 150 milioane euro. Toata documentatia a fost 130 milioane de euro. Un spital este evaluat la 460 milioane euro. Trei spitale se duceau la un miliard si ceva de euro. Statul roman nu isi permite. Atat au costat. Am vorbit cu doamna Corina Cretu ca din suma ramasa sa facem studii de fezabilitate, documentatia si in urmatoarea proiectie bugetara sa accesam cele 460 milioane de euro", a declarat Viorica Dancila.Premierul a mentionat ca se poarta discutii ca unele spitale sa fie construite in parteneriate."Cautam ca spitalul de la Constanta sa il facem impreuna cu Guvernul din Turcia, cautam ca alt spital sa il facem prin parteneriat public-privat. Nu a fost indolenta guvernului, nu a fost lipsa noastra de actiune sau sa nu vrem sa facem aceste spitale, dar asta e realitatea si este corect ca atunci cand acuzi pe cineva sa ai toate cifrele reale", a mai declarat Dancila.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a prezentat, in luna aprilie, detalii despre constructia celor trei spitale regionale care ar urma sa fie realizate din fonduri europene. Pintea a spus ca spitalele se vor realiza, poate "nu atunci cand ne-am fi dorit, nu la termenele stabilite initial de consultantii Bancii Europene de Investitii (BEI), dar se vor construi".De asemenea, ministrul Rovana Plumb a precizat ca Romaniei i-a fost alocata in acest exercitiu financiar suma de 150 de milioane de euro, fata de 1,2 miliarde de euro cat ar costa realizarea celor trei spitale regionale."As vrea sa pornesc de la alocare, pentru a nu mai exista discutii, pentru ca, dincolo de declaratii, dincolo de tot felul de comentarii facute intr-un registrul electoral, situatia privind fondurile europene in Romania este aratata de catre cifre. Romania are pe acest exercitiu financiar 2014-2020 o suma alocata de 820 de milioane de euro pentru tot ceea ce inseamna investitii in Sanatate in Romania. Suma se compune din 150 de milioane de euro alocate pentru cele trei spitale regionale, 346 de milioane de euro pentru tot ceea ce inseamna analize medicale, tratamente precoce si instruirea cadrelor medicale si 365 de milioane de euro investitii privind extinderea si modernizarea Unitatilor de Primiri Urgente si a ambulatoriilor de pe langa spitalele de urgenta judetene. 150 de milioane de euro, alocati pentru cele trei spitale regionale, acopera doar documentatia tehnica pentru ca suma totala necesara pentru a finaliza acestei spitale regionale, conform devizelor estimative propuse de catre Banca Europeana de Investitii, este de 1,2 miliarde de euro", a spus Rovana Plumb.Comisarul european Corina Cretu a declarat, tot in luna aprilie, la Iasi ca, la finalul mandatului sau la Bruxelles ramane cu un gust amar ca Guvernul roman a ignorat aproape total sansa obtinerii banilor europeni pentru a demara proiectele mari de infrastructura.Intrebata daca cele trei spitale regionale ar putea fi finantate inainte de exercitiul financiar care incepe in anul 2020, Corina Cretu a raspuns: "Pot fi finantate daca Guvernul decide sa solicite Comisiei Europene realocarea Fondurilor din cadrul Programului Operational Regional sau din alte programe operationale, sau ideea fazarii, dar pentru a fi fazate in primul rand trebuie sa primim proiectele pentru a fi analizate si apoi fazate. Proiectele nu au ajuns la Comisia Europeana".