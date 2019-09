Numele lui Dancila sculptat in piatra pe o scoala reabilitata "din mila lui Dumnezeu si cu sprijinul Guvernului" (Foto)

Ce spune directorul scolii

Scoala a fost reabilitata in perioada 2017 - 2019, iar pe placuta se precizeaza, printre altele, ca lucrarile au fost realizate "din mila lui Dumnezeu" si cu sprijinul Guvernului Romaniei, condus de Viorica Dancila.Este vorba despre scoala gimnaziala "Liviu Rebreanu" din orasul Dragomiresti, judetul Maramures."Din mila lui Dumnezeu s-a reabilitat in orasul Dragomiresti scoala gimn. "Liviu Rebreanu" intre anii 2017 - 2019 cu sprijinul guvernului Romaniei, prim ministru fiind doamna Viorica Dancila.Lucrarile au fost executate de SC Forean Trust, directorul scolii fiind pr. prof. Danut Iuga.Inaugurarea a avut loc in fata multimii de elevi, profesori, preoti si consilieri locali, avand in frunte pe presedintele Cons. Jud. Maramures Gabriel Zetea", scrie pe placa "Pro Memoria".Iata si o fotografie cu placuta:Fotografia s-a viralizat in scurt timp, iar internautii au fost indignati de mesaj."'Numele prostilor pe toate gardurile'. Asa ziceam in copilarie si nu s-a schimbat nimic de atunci", "Sper ca a avut mila destula incat sa aiba si wc in scoala. Sau e tot in curtea scolii?", "E o mare dilema acolo, e din mila lui Dumnezeu sau a Vioricai?" - au fost doar cateva dintre comentariile postate online.Potrivit educatieprivata.ro , directorul scolii a declarat ca aceasta placuta nu a fost ideea unitatii de invatamant."Nu a fost ideea scolii. In niciun caz. Nu am alte detalii", a afirmat Danut Iuga.De asemenea, directorul a mentionat ca placuta nu are nici aviz din partea unitatii de invatamant, intrucat nu s-a cerut asa ceva.Intrebat daca vrea sa dea placuta jos, Iuga a replicat: "Cautam solutii, evident", insa a evitat sa dea un raspuns clar.