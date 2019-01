"Orban: A trimis-o Dragnea pe Dancila in Israel, pe post de postas?"

Ziare.

Acesta a comentat cu sarcasm, intrebandu-se daca Dancila a confundat avionul sau daca a fost trimisa de Liviu Dragnea "pe post de postas"."Ce-o fi cautat Vasilica Viorica in Israel? S-o fi dus la shopping? O fi confundat avionul de Brusselles cu avionul de Tel Aviv? O fi fost trimisa de Liviu pe post de postas? O fi crezut ca trebuie sa il intampine pe noul ambasador chiar in Israel? O fi uitat ca s-a amanat din nou sedinta comuna de guvern? S-o fi dus sa vada cum s-a ajuns la alegeri anticipate in Israel sa nu cumva sa o pateasca si ea? Nimeni din Romania nu stie, sunt convins ca nici macar ea", a scris Ludovic Orban pe Facebook.Premierul Viorica Dancila a ajuns vineri in Israel, vizita nefiind anuntata oficial, asa cum se obisnuieste, nici pe site-ul Guvernului si nici prin comunicate transmise presei.De obicei, Biroul de Presa al Guvernului transmite cu o zi inainte programul premierului Dancila, acesta fiind publicat si pe site-ul institutiei. Astazi, pe site-ul Guvernului si in agenda premierului scrie clar ca "nu exista evenimente publice programate in aceasta zi".Informatii despre surprinzatoarea "vizita de lucru" efectuata de Viorica Dancila in Israel si intalnirea avuta cu prim-ministrul statului Israel, Benjamin Netanyahu, au ajuns in presa prin intermediul unui comunicat transmis de Guvern vineri la pranz, in care nu se precizeaza si locul intalnirii. Mai multe detalii de continut a dat prim-ministrul Israelului , care i-a cerut lui Dancila sa ne mutam ambasada la Ierusalim si sa sustinem aceasta pozitie in UE.Imaginile au fost postate pe canalul de YouTube al premierului Israelian, in contextul vizitei inopinate facute vineri de Viorica Dancila.In clipul realizat prin montarea mai multor imagini, Benjamin Netanyahu subliniaza faptul ca relatiile dintre Israel si Romania sunt "fantastice" si se arata convins ca ele vor fi si mai bune dupa aceasta vizita.De asemenea, Netanyahu ii cere Vioricai Dancila sa sprijine Israelul in cadrul UE cu privire la rezolutia nefavorabila prin care s-a decis ca ambasadele uniunii nu vor fi mutate la Ierusalim si si-a exprimat speranta in legatura cu "mutarea ambasadei dumneavoastra si a altor ambasade la Ierusalim"."Va asteptam la Ierusalim", este indemnul cu care se incheie declaratia filmata.Singurele cuvinte rostite de premierul Viorica Dancila au fost "Good to see you again (Bine v-am reintalnit) ","Yes", "EU" si "Thank you very much! (Va multumesc foarte mult) ".