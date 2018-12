Organul de propaganda al Moscovei o propune pe Dancila ca Omul Centenarului intr-un articol elogios

Ziare.

"Cu siguranta, 2018 a fost un an special, nu doar prin semnificatia sa deosebita - 100 de ani de la Marea Unire - dar si prin framantarile continue.In acest context, suprastructura politica a fost afectata puternic, mai ales la nivelul puterii, impiedicata prin toate mijloacele sa isi exercite atributiile guvernamentale si sa puna im aplicare programul de guvernare - manifestatii, denunturi penale, campanii de denigrare, reclamatii la nivel international, interventii din strainatate, atacuri in numar record la CCR etc", noteaza cei de la Sputnik Romania Moldova , organ de propaganda al Rusiei in tara noastra si peste Prut.In aceste conditii, spune ei, "un om politic s-a dovedit o uriasa surpriza, dovedind calm, pricepere si, peste toate, un nivel al demnitatii mult peste ce am vazut in ultimii ani - premierul Viorica Dancila".Sursa citata mai sustine ca "prima femeie din istoria tarii care conduce Guvernul a avut interventii memorabile in Parlament, in cadrul unor manifestari interne si internationale, la sedintele Cabinetului sau in diverse interviuri si conferinte de presa".Despre interventia lui Dancila din Parlamentul European de pe 3 octombrie acestia sustin ca a fost una "istorica"."'In numele Romaniei spun de la inceput ca nu am venit sa dau socoteala' - sunt cuvinte pe care niciun premier sau sef de stat roman nu a mai avut curajul sa le rosteasca in fata Europei", noteaza ei."Pe plan extern a promovat apropierea DEMNA de Uniunea Europeana, dar a insistat pe relationarea interbalcanica, precum si cu doua puteri extra comunitare - Israel si Turcia", se arata in text.Totusi, acestia spun ca nu totul a fost perfect pe plan intern, adaugand ca si Dancila recunoaste acest lucru."In aceste conditii, Sputnik Romania Moldova o propune pe Viorica Dancila pentru titlul de Omul Politic Roman al Anului Centenarului.Sunteti de acord ca Omul Politic Roman al Anului Centenarului este Viorica Dancila?Da, sunt de acord.Nu, sunt alti oameni poltici care merita acest titlu.Nu stiu", se incheie articolul, care nu are nicio mentiune legata de faptul ca Viorica Dancila este o campioana a gafelor de limba romana, iar uneori s-a dovedit ca nu stie nici macar unde se afla sau cu cine vorbeste.Amintim ca si revista Q Magazine a realizat un articol de tip oda pentru Viorica Dancila , prezentata intr-o lumina de eroina/martir al neamului.