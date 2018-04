Palatul Victoria si Cotroceniul, colorate in albastru de Ziua Constientizarii Autismului. Ce mesaj a transmis Dancila

Ziare.

"Semenii nostri care au aceasta afectiune se confrunta cu dificultati insemnate in viata de zi cu zi. O viata mai buna a copiilor si adultilor cu autism, persoane cu o lume interioara profunda, precum si a celorlalte persoane cu dizabilitati sau care sufera de boli rare, este datoria noastra a tuturor - Guvern, societate civila, dascali, parinti si copii deopotriva. Rolul meu si al Guvernului este sa raspundem acestor probleme, asigurandu-le cu umanitate, intelegere si respect, locul demn pe care il merita in societate", a transmis premierul Viorica Dancila.Amintim ca Dancila a fost implicata recent intr-un scandal dupa ce, vrand sa ii infiereze pe adversarii politici care s-au plans la Bruxelles de derapajele din Romania, a declarat ca: " Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea ce este vizibil pentru toti cei de buna credinta ". Premierul a fost reclamat de mai multe persoane, dar Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a considerat ca declaratiile lui Dancila nu au fost discriminatorii. Si Administratia Prezidentiala marcheaza Ziua Internationala de Constientizare a Autismului si in semn de solidaritate Palatul Cotroceni va fi iluminat in albastru, in noaptea de 2 spre 3 aprilie, incepand cu ora 20:00.Si fostul premier Dacian Ciolos a transmis un mesaj cu aceasta ocazie. Acesta a scris pe pagina personala de Facebook ca inca mai folosim cel putin neinspirat expresii cu si despre autism, afirmand ca si el a facut-o in trecut si regreta acest lucru."Azi e Ziua Internationala de Constientizare a Autismului. Inca mai folosim cel putin neinspirat expresii cu si despre autism. Am facut-o si eu in trecut si regret sincer. Avem nevoie sa ne educam mai bine", a scris Ciolos, luni, pe reteaua de socializare.El sustine ca persoanele cu autism ar trebui sa se bazeze pe servicii sociale si de recuperare puternice, nu pe alocatii mizere."Dincolo de constientizare, lucru pe care ONG-urile o fac de mai bine de 10 ani, stiu ca persoanele cu afectiuni din spectrul autist din Romania au nevoie de servicii de abilitare si recuperare, ajutorul dat lor ar trebui sa se bazeze pe servicii sociale si de recuperare puternice, nu pe alocatii mizere. Dar important mi se pare sa nu uitam de ei si sa ni-i amintim doar cu ocazia unor zile speciale", a mai notat fostul premier.Citeste si Mars in Capitala de Ziua Constientizarii Autismului. Ciolos: Inca folosim neinspirat expresii cu si despre autism A.G.