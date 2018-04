Parada cu copii imbracati in tricolor la Simfonia Lalelelor 2018. Urale pentru Dancila, dupa ce Dragnea a fost huiduit tot la Pitesti (Galerie foto&Video)

Ziare.

"Imaginea Pitestiului a fost asimilata acestei sarbatori a primaverii si a florilor. Simfonia Lalelelor este un simbol pentru comunitatea dumneavoastra si vreau sa multumesc tuturor acelor care de-a lungul timpului au contribuit la organizarea acestui eveniment.Sustin aceste initiative care creeaza plus valoare, promoveaza coeziunea si contribuie la promovarea nationala si, de ce nu?, internationala a locurilor, traditiilor si oamenilor de valoare. Va doresc o Simfonie a Lalelelor cat mai frumoasa. Sa va bucurati din plin de aceasta sarbatoare la Pitesti", a declarat Viorica Dancila in deschiderea evenimentului.Cea de-a 41-a editie a Simfoniei Lalelelor a fost deschisa de copii care au defilat purtand mantii in culorile tricolorului.Pe langa reprezentantii Guvernului, la festivitate au participat mai multi ambasadori care au participat la Parada Carelor Alegorice si Parada tinerilor - Parada Florilor.Reprezentantii Guvernului au fost intampinati cu aplauze la Pitesti, dar in urma cu cateva zile, cand Liviu Dragnea a facut o scurta vizita in acelasi oras, liderul PSD a fost intampinat cu huiduieli, fiind organizat si un protest de Asociatia Civica #activAG.